Роспотребнадзор: в Свердловской области снизилась активность клещей

Еженедельный прирост числа клещевых укусов снижается: за последнюю неделю от клещей пострадало около 200 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 28,5 тыс. пострадавших от присасываний клещей. Это на 5% выше аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже среднего многолетнего показателя.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 192 человека (подтвержден у 54), с подозрением на клещевой боррелиоз — 342 человека (подтвержден у 196)»,— говорится в сообщении.

Лаборатории исследовали 27,5 тыс. особей клещей. В 1,2% проб обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 42,5% — возбудители лайм-боррелиоза, в 3,2% — возбудители моноцитарного эрлихиоза, в 1,2% — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 204,4 тыс. вакцинаций и 374,2 тыс. ревакцинаций.

Полина Бабинцева