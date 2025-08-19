Скорость ветра в Суксуне достигала 60 метров в секунду

Смерч, прошедший вчера в Суксуне, соответствовал категории F2 по шкале Фуджита. Скорость ветра достигала 49-60 м. с секунду. Об этом сообщает телекомпания «Рифей»».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Метеодневник Фото: телеграм-канал Метеодневник

В администрации Суксуна заявили, что уже приступили к восстановительным работам. «Обязательно проведем оценку всех последствий смерча,— сообщается в телеграм канале муниципалитета.— В первую очередь обследуем дома, у которых повреждены крыши. Сразу, одномоментно, выехать ко всем не сможем, поэтому просим набраться терпения».