Трамп: решение о мире на Украине должны принимать Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательные решения по мирному соглашению должны принимать лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Я как бы договорился с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения. Мы находимся в 7 тыс. миль (11,2 тыс. км.— ''Ъ'') от них, справедливо говоря. Мы потратили при предыдущей администрации $350 млрд. Европа тоже потратила много, $100 млрд. Но все должно быть наоборот»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

Президент США подчеркнул, что американская сторона работает над организацией встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос»,— пояснил Дональд Трамп.

Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с президентом Украины и европейскими лидерами рассказал о деталях обсуждений Владимиру Путину. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время телефонного разговора лидеров России и США господин Путин согласился встретиться с Владимиром Зеленским. При этом российская сторона пока подтвердила лишь готовность повысить ранг и уровень делегаций на переговорах с Украиной.

Лусине Баласян