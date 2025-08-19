В Самарской области предложили учредить региональную награду для доноров

В Самарской области предложили ввести новую награду «Почетный донор Самарской области» для поощрения жителей региона, регулярно сдающих кровь. Как отметил инициатор идеи, общественный деятель Георгий Лебедев, при чрезвычайных обстоятельствах кровь или ее компоненты нельзя собрать одномоментно, поскольку должен пройти шестимесячный период карантина. При этом в случае нехватки крови определенной группы ее придется заказывать в другом регионе.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Автор идеи предлагает взять за основу опыт Санкт-Петербурга, где подобная награда введена в 2018 году. В России существует звание «Почетный донор России», которое предусматривает материальные выплаты за сдачу крови не менее чем 40 раз. Региональное звание в Самарской области планируется присуждать за 20 донаций по аналогии с Санкт-Петербургом.

По мнению общественника, это не потребует дополнительных бюджетных затрат, так как речь идет не о дополнительных льготах, а о моральном стимуле.

Андрей Сазонов