Студенты Тюменской области, Югры и Ямала провели летнюю смену в отряде «Россети Тюмень»

В Сургуте подвели итоги смены студенческого отряда «Энергетик». По результатам трудового сезона лучшими признаны ребята из Нижневартовска. Бойцы будут представлять «Россети Тюмень» на Всероссийском слете студотрядов, который состоится в ноябре в Красноярске.

В 2025 году трудовую смену на энергообъектах «Россети Тюмень» прошли 100 ребят из Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО и Татарстана. В течение смены бойцы студотряда знакомились с деятельностью основных производственных служб, принимали участие в ремонтных и профилактических работах под контролем опытных наставников, а также осмотрах питающих центров и ЛЭП. Будущие энергетики учились правильно оформлять техническую документацию, устанавливали предупредительные знаки и обновляли диспетчерские наименования на электросетевых объектах.

Также «Россети Тюмень» организовали для подопечных активную внеурочную программу: экскурсии, спортивные и культурно-просветительские мероприятия. Бойцы студотряда проводили уроки электробезопасности для детей в летних пришкольных лагерях, стали волонтерами ежегодной акции «Добрые знания», а также с работниками компании приняли участие в товарищеских матчах по волейболу, баскетболу, мини-футболу и теннису.

Студотряды – важное звено в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в «Россети Тюмень». Ежегодно участниками движения становятся студенты ведущих высших учебных заведений России.

АО «Россети Тюмень»