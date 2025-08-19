На «Госуслугах» появился сервис для подписания договоров аренды квартиры

На «Госуслугах» появился сервис, с помощью которого можно оформить договор аренды жилья. В Минцифры сообщили, что первым его интегрировал ЦИАН, однако вскоре такая функция появится и у других участников рынка.

В ведомстве отметили, что документы и личные данные участников сделки проходят проверку на портале. Чтобы избежать ошибок при заполнении бумаг, на «Госуслугах» работает автозаполение. «Сразу после заключения договора при желании можно онлайн оформить временную регистрацию для нанимателя»,— добавили в ведомстве.

В пресс-службе ЦИАН рассказали РБК, что новый сервис будет назваться «Онлайн-договор». Услуга действует на сайте компании в ее мобильном приложении.