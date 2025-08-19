Основными статьями экспорта из Приволжского федерального округа (ПФО) в Китай являются каучук, пластмассы, химическая продукция и сельскохозяйственные товары. Об этом сообщил консул генерального консульства КНР в Казани Цинь Сунмао на организованной «Ъ Волга-Урал» сессии «Инвестиционное сотрудничество России и КНР: точки роста» в рамках форума «РОСТКИ».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Основными статьями экспорта из ПФО в Китай стали каучук, пластмасса и сельхозтовары

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из Китая в регионы ПФО поступают в основном автомобили, электромеханическая продукция, товары легкой промышленности и потребительские товары.

В будущем стороны планируют расширить сотрудничество, обсуждая новые направления, такие как промышленное сырье, производство высокотехнологичного оборудования, химикаты и материалы, а также базовое промышленное оборудование и средства автоматизации.

Цинь Сунмао отметил, что в первые семь месяцев 2025 года торговля между Китаем и Россией столкнулась с трудностями. Однако в долгосрочной перспективе ожидается продолжение роста и укрепление торговых отношений между двумя странами.

Влас Северин