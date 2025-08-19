Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украине Крыма невозможно. Он также исключил возможность вступления страны в НАТО. При этом он подчеркнул, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе.

«Обе эти вещи невозможны»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. «Будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет»,— добавил президент США.

Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет проявить гибкость во время переговоров. По словам американского президента, на вчерашних переговорах лидеры Европы согласились с необходимостью территориальных уступок со стороны Украины.

На встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне, европейские лидеры поддержали предоставление гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО (предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран). Американская сторона утверждала, что этот вариант поддержала и Россия.

Лусине Баласян