Квартальная прибыль Xiaomi побила рекорд благодаря смартфонам и электромобилям

Сегодня китайский производитель электроники Xiaomi сообщил, что по итогам второго квартала общая выручка компании составила 116 млрд юаней ($16,1 млрд). Это выше прогнозов экспертов, ожидавших выручку в 114 млрд юаней, и является абсолютным рекордом для компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Xiaomi увеличилась на 30%. Чистая прибыль за квартал составила 11,8 млрд юаней ($1,64 млрд) — это на 134% больше, чем годом ранее.

Росту показателей способствовали не только продажи смартфонов, но и электромобилей Xiaomi. Если по итогам второго квартала прошлого года электромобили приносили компании лишь 7% общей выручки, а смартфоны — 93%, то сейчас доля электромобилей выросла до 18%, сократив долю смартфонов до 82%.

Евгений Хвостик