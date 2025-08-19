Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье осудили виновника ДТП с двумя погибшими несовершеннолетними

В Новоселицком районе суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении 50-летнего водителя грузового фургона, устроившего ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В суде было установлено, что в марте 2024 года подсудимый, двигаясь от села Александровского в сторону села Новоселицкого, столкнулся с легковым автомобилем.

От сильного удара автомобили по инерции выехали на встречную полосу, где произошло второе столкновение легкового автомобиля с грузовым самосвалом. Спасти жизнь несовершеннолетним пассажирам легковушки не удалось.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все