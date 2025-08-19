«МегаФон» запустил услугу по переносу тарифа. Абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в «МегаФоне» и перенести на нее «копию» своего действующего тарифа. Сделать это можно через мобильное приложение или в салоне связи. Это первое и абсолютно уникальное предложение на телеком-рынке. Услугой могут воспользоваться также действующие абоненты «МегаФона». К примеру, это может быть клиент, который решил завести еще одну сим-карту. Услуга бесплатна и доступна по всей стране.

Tesla представила в Китае шестиместный электромобиль Model Y L и начала прием заказов. Цена удлиненной модели стартует от 339 тыс. юаней (3,8 млн руб.). Поставки начнутся в сентябре. По габаритам Model Y L самая компактная трехрядная модель среди основных конкурентов в КНР. Появится ли такой электрокар на других рынках, не уточняется.

Чистый процентный доход МТС-банка вырос в 2,6 раза за второй квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в отчетности по МСФО. Чистые непроцентные доходы выросли в 1,6 раз, до 4,9 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 32,4%, до 15,5 млрд руб. Как отметили в банке, компания продолжает устойчиво следовать целям, заявленным инвесторам в рамках IPO, и активно диверсифицирует бизнес, повышая число высокорентабельных продуктов.