На ремонт центра для детей-сирот в Уфе направят до 37 млн рублей

Центр содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина в Уфе ищет подрядчика для капитального ремонта помещений в своих зданиях. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 37,3 млн руб. Конкурс назначен на 9 сентября.

До 19 декабря требуется провести капремонт в школьном и дошкольном корпусах на улице Блюхера,7. Согласно документации, необходимо в том числе заменить оконные и дверные блоки, полы, оштукатурить стены, отремонтировать фасады.

В феврале и марте этого года центр заключил контракты с ООО «Строительная компания "Башрегионсервис"» на капремонт входных групп за 55,6 млн руб. и системы вентиляции за 24,2 млн руб. соответственно.

Майя Иванова