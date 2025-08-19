Главе СКР доложат по делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Пензе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Пензе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее граждане в обращении к силовому ведомству рассказали, что во дворе многоквартирного дома на ул. Кимжеватова в Пензе долгое время обитает большое количество собак, которые регулярно нападают на местных жителей, включая детей. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин ранее поручал представить по этой ситуации доклад. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту. По поручению главы СКР начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов