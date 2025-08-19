В детских садах Прикамья начнут проводить «Разговоры о важном»

Пермский край вошел в список регионов, в которых с 1 сентября 2025 года начнется апробация занятий «Разговоры о важном» для воспитанников детских садов (3–7 лет).

Как сообщает «Ъ», занятия будут посвящены важности семьи и дружбы, развитию нравственных качеств, а также истории и культуре России. Воспитатели проведут их в интерактивной форме: через игры, творческие задания и чтение книг. «Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры»,— заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, подчеркнув необходимость «понятной и увлекательной» подачи.

3 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Одна из участниц конкурса — воспитатель детского сада №84 Вологды Надежда Воронцова — предложила президенту расширить «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей от пяти лет. Владимир Путин идею поддержал.

Помимо Прикамья в проекте участвуют Нижегородская область, Москва, ДНР, ЛНР, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, Запорожская, Амурская, Самарская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Иркутская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области.