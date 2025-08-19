В Тольятти идет проверка по факту хамского поведения водителя маршрутки
В Тольятти организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг при организации пассажирских перевозок. Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.
Ранее в соцмедиа появилась информация, что водитель маршрутного автобуса необоснованно требует оплату проезда за малолетних детей, грубо ведет себя по отношению к пассажирам.
Также сообщалось, что в ходе конфликта с пассажиркой он намеренно резко затормозил, в результате чего женщина ударилась головой о лобовое стекло. Ей понадобилась медицинская помощь.
«В рамках доследственной проверки будут опрошены представитель компании-перевозчика, водитель и пассажиры автобуса. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в СУ СКР по Самарской области.