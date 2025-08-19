В Челябинске возбудили дело после гибели подростка на крыше электропоезда

Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка от удара током на крыше электропоезда в Челябинской области. Расследование ведется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, вечером 18 августа 15-летний юноша забрался на крышу электропоезда на остановочной платформе «Парк "Б"» перегона «Янтарь — Челябинск-Главный». Там он получил смертельный удар током. Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги также сообщала, что тело подростка нашли между крышами первого и второго вагонов, когда электропроезд прибыл в Челябинск.

Следователи допрашивают свидетелей и назначают ряд экспертиз для расследования уголовного дела.