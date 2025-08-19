В Оренбуржье задержали жителя за организацию незаконной миграции шести иностранцев

Следственные органы задержали 31-летнего жителя Орска по обвинению по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемый организовал незаконное пребывание в РФ шести иностранных граждан. Он предоставил им для проживания нежилое помещение предприятия, где и работали мигранты.

Следствие инициировало вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Руфия Кутляева