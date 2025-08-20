Жители Прикамья обвиняются в краже продукции с НПЗ

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор в отношении Игоря Суханова, который на момент совершения преступления трудился водителем ОАО «Пермское автотранспортное предприятие». Он был признан виновным в покушении на кражу в особо крупном размере в составе организованной преступной группы и приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. руб. По версии следствия МВД, к совершению этого преступления причастны безработный Алексей Муравьев, бывшие охранники ООО «Луком-А-Пермь» Михаил Лузин и Алексей Зубакин, а также экс-работник ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Андрей Томин.

Как считают силовики, организатором группы является Муравьев, который решил похитить нефтепродукты производства ПНОС и склонил к преступлению Суханова и Томина. Последний обеспечивал «техническую сторону» процесса перекачки углеводородного сырья в машину под управлением Игоря Суханова, вывозившего ее с территории предприятия. Охранники Лузин и Зубакин обеспечивали беспрепятственный въезд и выезд автомобиля с объекта. По данным «Ъ-Прикамье», преступление полицейским помогла раскрыть служба безопасности нефтяников.