Лавров: американцы оценили свитшот с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцы оценили его свитшот с надписью «СССР», в котором он прибыл в Анкоридж. По мнению главы внешнеполитического ведомства, ничего необычного в его образе не было, а в прессе «раздули из этого сенсацию».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да, без всяких истерик. Просто сказали, что им понравилось это,— сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24". — Это как рубашка, как Марко Рубио выразился».

«Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь»,— отметил он.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. Позднее спецпосланник президента Стив Уиткофф в интервью CNN раскрыл, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Он также заявил, что Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Анастасия Домбицкая

Как развалился СССР

Первой из союзных республик, объявивших независимость, стала Литва. 11 марта 1990 года она отменила действие на территории республики Конституции СССР. Съезд народных депутатов СССР признал это решение незаконным

Фото: AP / Victor Yurchenko

Демонстранты сжигают куклу, одетую в форму советского солдата, во время антисоветской акции в Вильнюсе (Литва)

Фото: AP / Alik Keplicz

В мае еще две прибалтийские республики – Латвия и Эстония – последовали литовскому примеру&lt;br>На фото: акция протеста в Таллине (Эстония)

На фото: акция протеста в Таллине (Эстония)

Фото: AP / Pressfoto/Pakka Elomaa

Все три республики восстановили действие конституций 1938 года, где сказано, что каждая из них является независимым государством&lt;br>На фото: сваленный памятник В.И.Ленину в Валмиере (Латвия)

На фото: сваленный памятник В.И.Ленину в Валмиере (Латвия)

Фото: AP

13 января 1991 года в Риге состоялся митинг Народного фронта Латвии в поддержку Верховного совета и Совета министров, в котором приняло участие около полумиллиона человек. Вечером того же дня началось сооружение баррикад вокруг стратегических объектов в Риге и некоторых других городах Латвии. Столкновения сторонников независимости республики и поддерживающих курс на сохранение CCCР продолжались несколько недель. По официальным данным, в конфликте погибли 7 латышей, еще 14 были ранены

Фото: AP / Boris Kolesnikov

23 августа 1990 года на сессии Верховного совета была принята Декларация о независимости Армении. В сентябре 1991 года это решение было вынесено на референдум, и за него проголосовали более 90% граждан республики&lt;br>На фото: президент Республики Армения Левон Тер-Петросян

На фото: президент Республики Армения Левон Тер-Петросян

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

9 апреля 1991 года о независимости объявила Грузия. На референдуме большинство населения высказалось за выход республики из состава СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Чтобы преодолеть развал СССР, в апреле 1991 года в Ново-Огарево был выработан проект Союза Суверенных Государств, подразумевающий создание федерации, существенно расширявшей права входящих в нее республик. Подписание союзного договора, намеченное на 20 августа 1991 года, так и не состоялось: Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) отстранил Михаила Горбачева (на фото) от власти

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

19 августа 1991 года в СССР произошел путч — попытка отстранения президента СССР Михаила Горбачева от власти и смены проводимого им курса, предпринятая ГКЧП&lt;br>На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства

На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

В некоторых районах СССР, включая Москву, было введено чрезвычайное положение. Вице-президент СССР Геннадий Янаев объявил себя и. о. президента Союза. Это решение не было признано Михаилом Горбачевым, заблокированным на даче в Форосе, а также главой РСФСР Борисом Ельциным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Москвичи у Дома Правительства во время путча 1991 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

21 августа 1991 года Борис Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП, армейские подразделения были выведены из Москвы. В ночь на 22 августа большинство членов ГКЧП были арестованы, а Михаил Горбачев вернулся в Москву. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил об установлении бело-лазорево-красного стяга новым государственным флагом России&lt;br>На фото: президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев в Белом Доме после путча

На фото: президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев в Белом Доме после путча

Фото: Коммерсантъ / Юрий Феклистов

24 августа 1991 года о выходе из СССР заявила Украина&lt;br>На фото: антисоветский митинг в Донецке

На фото: антисоветский митинг в Донецке

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, парламент Молдавии принял Декларацию о независимости республики. Документ признал недействительным пакт Молотова—Риббентропа, по которому была образована Молдавская ССР, как объединение Молдавской ССР и отошедших Советскому Союзу территорий Бессарабии. Таким образом, был фактически аннулирован единственный юридический документ, который мог трактоваться как регламентирующий нахождение Приднестровья в составе Молдавии. Однако в тексте закона подчеркивалось, что издавна населенное молдаванами Заднестровье (Приднестровье) «является составной частью исторической и этнической территории молдавского народа»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Воронин  /  купить фото

За два дня до объявления независимости Молдавии, 25 августа, аналогичная декларация была принята в Приднестровской Молдавской ССР, объявившей себя независимым государством. Это обстоятельство впоследствии явилось одной из причин вооруженного конфликта между независимой Молдавией и непризнанным Приднестровьем, остановить который удалось лишь благодаря вмешательству российских миротворческих сил&lt;br>На фото: опорный пункт штаба борьбы за независимость республики Приднестровье

На фото: опорный пункт штаба борьбы за независимость республики Приднестровье

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета (ВС) Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. В октябре были учреждены основы государственного, политического и экономического строя страны

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная сессия Верховного совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана&lt;br>На фото: президент Узбекистана Ислам Каримов

На фото: президент Узбекистана Ислам Каримов

Фото: Александр Романов

Тогда же Республика Кыргызстан была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством&lt;br>На фото: президент России Борис Ельцин и президент Киргизии Аскар Акаев

На фото: президент России Борис Ельцин и президент Киргизии Аскар Акаев

Фото: AP

8 декабря 1991 года главами трёх союзных республик: России, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, в котором было заявлено о прекращении существования СССР и создании Союза независимых государств как межгосударственной организации&lt;br>На фото (слева направо): президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, президент России Борис Ельцин и председатель Совета Министров Белоруссии Вячеслав Кебич

На фото (слева направо): президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, президент России Борис Ельцин и председатель Совета Министров Белоруссии Вячеслав Кебич

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились главы ещё восьми союзных республик: Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев заявил, что покидает свой пост. Решение было принято «по принципиальным соображениям». 26 декабря Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

