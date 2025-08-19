Лавров: американцы оценили свитшот с надписью «СССР»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американцы оценили его свитшот с надписью «СССР», в котором он прибыл в Анкоридж. По мнению главы внешнеполитического ведомства, ничего необычного в его образе не было, а в прессе «раздули из этого сенсацию».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Да, без всяких истерик. Просто сказали, что им понравилось это,— сказал министр в интервью телеканалу "Россия-24". — Это как рубашка, как Марко Рубио выразился».

«Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь»,— отметил он.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. Позднее спецпосланник президента Стив Уиткофф в интервью CNN раскрыл, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Он также заявил, что Россия пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки не предполагают «полного поглощения» Украины.

Анастасия Домбицкая