Свердловские врачи спасли ребенка с ожогами 50% тела

Медики трех учреждений здравоохранения Свердловской области спасли мальчика с термическими ожогами третей степени на 50% поверхности тела, включая поражение дыхательных путей. Как сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области, врачам пришлось выполнить три операции по пересадке кожи.

В критическом состоянии ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в реанимацию горбольницы Каменска-Уральского. При признаках сердечно-сосудистой недостаточности, врачи начали терапию ожогового шока и подключили пациента к аппарату ИВЛ, параллельно организовав экстренную эвакуацию в Екатеринбург. Транспортировку обеспечили специалисты Территориального центра медицины катастроф, которые поддерживали жизненно-важные функции организма ребенка в пути.

В Детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга пациенту провели хирургическую обработку ожоговых ран и выполнили три операции по пересадке кожи, используя собственные лоскуты кожи ребенка. Врачи разработали индивидуальный план восстановительного лечения. Мальчик идет на поправку, соблюдает все рекомендации и готовится к восстановлению.

Полина Бабинцева