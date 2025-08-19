Технологии для роста

При поддержке ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге прошел ежегодный IT-круиз, посвященный современным технологиям для бизнеса. Мероприятие, ставшее уже традиционным, объединило представителей бизнеса различных отраслей и IT-индустрии. Эксперты цифровой экосистемы МТС и вендоры представили решения, которые помогают компаниям оптимизировать процессы и повышать эффективность управления.

Александр Соловенчук, директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, открыл мероприятие, подчеркнув его значимость: «Третий год подряд мы проводим этот круиз и, несмотря на турбулентность, вместе находим новые решения, контакты и возможности. Сегодня с нами наши партнеры: компании, с которыми мы развиваем цифровую экономику региона и страны».

Сегодня телеком-компании активно развивают собственные продукты и сервисы в сотрудничестве с IT-компаниями, внедряя совместные решения в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, облачных сервисов и автоматизации бизнес-процессов. Синергия позволяет предлагать клиентам комплексные цифровые продукты, отвечающие вызовам времени. Господин Соловенчук отметил, что Петербург — среди лидеров по использованию технологии m2m (machine to machine — способ передачи информации между машинами или устройствами, который позволяет им взаимодействовать без необходимости участия человека). Город занимает второе место в стране по числу «умных» устройств в сетях МТС. Решения на основе IoT (Internet of Things) наиболее востребованы в инженерной отрасли, включая производство электроники, где спрос на подобные системы вырос почти на треть за год. Они помогают в режиме реального времени получать и анализировать информацию: контролировать производственный процесс, следить за безопасностью предприятий, настраивать различные датчики и климатические системы.

Эксперты обсудили тренды цифровизации, кейсы внедрения IT-решений и перспективы технологического партнерства.

Модель продуктовой фабрики

Руководитель Центра продуктов IoT МТС Павел Федосов раскрыл стратегию трансформации компании из телеком-оператора в полноценного цифрового партнера для бизнеса.

«Мы ушли от модели простого поставщика SIM-карт к роли "фабрики" индустриальных продуктов,— подчеркнул господин Федосов.— Наша цель — не просто продавать технологии, а совместно с партнерами создавать решения, которые повышают эффективность, безопасность и прозрачность бизнес-процессов».

МТС консолидировала экспертизу в шести отраслях, включая ЖКХ, энергетику, логистику и строительство. Среди ключевых проектов: интеграция IoT-платформы с мобильным приложением «Мажордом» (MajorDom) для управления жилыми комплексами (кейс с «Эталоном»); автоматизированный сбор данных с приборов учета (кейс с «Новосибирскэнергосбытом» с охватом 95% объектов); система мониторинга теплосетей в Подмосковье, сократившая время реагирования на аварии; сервисы прогнозирования рисков с лицензией Росгидромета.

Компания делает ставку на кооперацию с отраслевыми игроками. Например, приобретение стартапа экс-сотрудников «Яндекса» позволило создать решения для управления коммерческой недвижимостью, а сотрудничество с China Telecom — развить телематику для автопрома (HAVAL, Changan).

«Мы не просто интеграторы — мы инвестируем в совместные продукты,— отметил господин Федосов.— Например, с фармкомпаниями разрабатываем ИИ-решения для прогнозирования спроса».

Один из приоритетов — внедрение отраслевых LLM (искусственного интеллекта на корпоративных данных) для автоматизации рутинных процессов. «Это не "перекрашенный" ChatGPT, а "заточенные" под специфику бизнеса инструменты»,— уточнил эксперт.

Павел Федосов призвал участников рынка к совместной работе: «Сейчас критически важно объединять компетенции. Готовы обсуждать любые идеи — от пилотных проектов до масштабирования готовых решений».

Плюс к доходности

Руководитель центра архитектуры и продаж решений МТС Роман Даскал представил платформенный подход компании к цифровой трансформации бизнеса. «Сегодня недостаточно просто автоматизировать процессы — нужно создавать новые цифровые продукты, которые приносят дополнительную выручку,— подчеркнул он.— Цифровые платформы — это кубики для создания новых продуктов с гарантированной окупаемостью».

МТС расширила роль телеком-оператора и теперь выступает поставщиком готовых решений, позволяющих компаниям сократить время вывода продуктов на рынок (time-to-market) в два-три раза и снизить затраты на разработку вдвое. Ключевая особенность — ориентация на три принципа: инфраструктурную независимость (вендор-агностик), интеграцию ИИ и модульность.

В рамках работы по импортозамещению зарубежных платформ был создан продукт MWS GPT — облачная b2b-платформа, объединяющая более 40 языковых моделей, включая собственные разработки МТС и адаптированные зарубежные решения. Платформа позволяет создавать цифровых ассистентов, автоматизировать рутинные операции (например, генерацию кода) и даже строить цепочки взаимодействия между ИИ-агентами через low-code-интерфейс. Уже реализовано более десяти кейсов, включая оптимизацию работы колл-центров.

Для работы с данными предлагается MVS Tables — аналог Google Sheets и SharePoint, но с готовыми шаблонами для CRM, технической поддержки и аналитики. «Это не замена Power BI, а инструмент структурирования "хаоса" в данных перед глубоким анализом»,— уточнил спикер. Решение MWS OctAPI заменяет зарубежные интеграционные шины (ESB) и частично функционал SAP, обеспечивая связь между разрозненными системами без программирования. Господин Даскал отметил, что клиенты часто сталкиваются с проблемой обмена данными между BI-платформами и внутренними сервисами — ESB решает этот вопрос.

Еще один удобный инструмент — DataOps. Это платформа, сокращающая стоимость хранения данных (объем рынка — 175 экзабайт) за счет гибкого масштабирования только ресурсов хранения, без избыточных вычислительных мощностей. Для мобильной разработки предлагается сервис тестирования приложений на сотнях устройств, а для контроля лицензионного ПО — MVS Software, выявляющее неиспользуемые программы (например, текстовые редакторы с нулевой активностью).

Импортозамещаясь

С уходом с российского рынка западных вендоров в отрасли начались проблемы: российский софт во многом уступал иностранным аналогам и госзаказчики оказались в затруднительном положении, отметил генеральный директор компании «Айпидевайс» Алексей Васильев. Он представил программно-аппаратный комплекс (ПАК) виртуализации «ВАРЯ», который стал ответом на данный запрос.

ПАК предлагает полную совместимость компонентов и единое окно техподдержки. Все решения доступны для тестирования через партнеров, а сроки внедрения сокращены за счет пилотных проектов «под ключ». В качестве ключевого вывода господин Васильев отметил, что российский софт и железо значительно улучшили свое качество и российскому бизнесу стоит обращать больше внимания на отечественных производителей и с точки зрения функциональности и с точки зрения надежности и гарантированного наличия технической поддержки.

От концепта до контента

Николай Алаев, директор по развитию «Эффорт Мультимедиа», представил ключевые аспекты работы «компании, специализирующейся на комплексных мультимедийных решениях для бизнеса. «Мы работаем по принципу "от концепта до контента" — не просто поставляем оборудование, а проектируем системы под конкретные задачи клиента»,— отметил он. Спикер подчеркнул, что современные мультимедийные технологии нужны не только для презентаций в конференц-залах, но и для таких сфер, как ритейл, образование, энергетика и транспорт.

Опыт команды включает работу с ведущими вендорами дисплейных решений, что позволяет предлагать клиентам профессиональные решения в области дисплеев, звукоусиления и художественного освещения. «Мы переводим сложные технологические языки на понятные бизнесу решения»,— пояснил господин Алаев. Среди реализованных проектов — диспетчерские центры энергокомпаний, где применялись высоконагруженные системы с максимальной отказоустойчивостью.

Особое внимание спикер уделил эволюции технологий отображения: от проекционных кубов к LCD видеостенам и современным светодиодным экранам. «Светодиоды больше не уступают по качеству изображения, а их стоимость стала доступной»,— отметил он. В ритейле мультимедиа трансформируется в инструмент динамического маркетинга — экраны адаптируют контент под время суток, погоду и другие факторы, эффективно влияя на продажи.

Управляя кадрами

Сергей Репринцев, директор по продуктовой стратегии HRlink, представил платформу для автоматизации HR-процессов. Она включает три решения: сервис приема кандидатов, систему кадрового электронного документооборота и систему взаимодействия сотрудника и компании. А также предлагает готовые интеграции с «1С» и другими учетными системами. Показательный пример использования — трансформация HR-процессов в международной сети FixPrice, где платформа HRlink стала «невидимым бэкендом» для 27 тыс. сотрудников.

«Наши продукты позволили реализовать работу в едином окне с использованием существующих интерфейсов в компании. Мы обеспечили бесшовную интеграцию с SAP и "БОCС-Кадровиком" через API, сохранив привычные рабочие места для кадровых специалистов»,— сообщил спикер. Ключевая проблема, которую решили,— территориальная распределенность 3000 магазинов: за год в системе подписано 800 тыс. документов, исключен бумажный документооборот.

Архитектурные особенности платформы позволяют работать как в SaaS-, так и в on-premise-режиме для b2b и госсектора. «Мы прошли пентесты и нагрузочные тесты. В эпоху возрастающих киберугроз и высоких требований к надежности нельзя ограничиваться декларациями о безопасности и высоком уровне сервиса для наших клиентов»,— подчеркнул господин Репринцев. Особое внимание уделено «аудит-философии». «Автоматизировать хаос — значит получить автоматизированный хаос. Сначала мы внимательно анализируем процессы, затем предлагаем решения по изменениям как в процессах, так и в части автоматизации»,— поделился эксперт.

Отклик получил пилотный проект по кадровому электронному документообороту с Министерством труда РФ в рамках 122-ФЗ, где HRlink стал технологическим партнером благодаря развитой функциональности и гибкому API. «Наш модуль интеграции позволяет кадровым специалистам работать в привычных системах без смены интерфейсов, а сотрудникам — подписывать документы в личных кабинетах или мобильном приложении»,— пояснил спикер.

Руководитель отдела продаж Trivio Никита Кузнецов рассказал, как управлять с помощью цифровых инструментов деловыми поездками. «Командировка — это маленькое путешествие с большой целью, и наша задача — убрать из него весь стресс»,— отметил спикер. За пять лет компания, работающая в России, Казахстане, ОАЭ, Индии и Саудовской Аравии, автоматизировала 90% процессов: от выбора бронирования из 2,5 млн вариантов проживания до интеграции с 1С для автоматизации всей отчетности, в том числе авансовых отчетов. Особый акцент сделан на преодолении санкционных ограничений — платформа сохранила доступ к международному контенту, включая отели и авиарейсы, недоступные для прямого бронирования российскими картами. Ключевые инновации: мониторинг рейсов с пуш-уведомлениями (задержки, начало регистрации), корпоративные скидки для личных путешествий сотрудников и бесшовная интеграция с HRlink для безбумажного согласования приказов. «Скоро запустим мультимодальные маршруты: система сама предложит оптимальную комбинацию транспорта из точки А в Б»,— анонсировал Кузнецов.

Эксперты отметили, что ключевой тренд цифровой трансформации бизнеса в России — переход от западных решений к комплексным отечественным платформам, интегрирующим виртуализацию, IoT и искусственный интеллект. Компании-разработчики делают ставку на гибридные модели, бесшовную интеграцию и отраслевую специализацию — от HR-процессов до организации командировок. При этом сохраняется фокус на двух принципах: «нельзя автоматизировать хаотичные процессы» и «цифровизация должна быть незаметной, как работа инженерных систем здания».

