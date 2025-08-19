Экс-глава фонда капремонта Челябинской области не смог оспорить арест имущества

Челябинский областной суд оставил в силе арест имущества бывшего гендиректора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки. Апелляционную жалобу адвоката отклонили. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Арест продолжит действовать в отношении двух автомобилей, квартиры и банковских счетов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по региону 20 марта этого года. По версии следствия, занимая руководящий пост, он поручил подчиненным провести аукцион и ремонт крыши многоквартирного дома №37 на улице Сони Кривой в Челябинске с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года. Следствие считает, что Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу, после чего подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.

В начале апреля стало известно об еще одном уголовном деле в отношении Виктора Тихоненко. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, с января по апрель 2018 года господин Тихоненко, будучи начальником центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта, получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. Взамен он внес в конкурсную документацию по замене лифтов требование, ограничивающее конкуренцию, что позволило организации выиграть торги и получить контракты, считают в СК.

В настоящий момент Виктор Тихоненко находится в СИЗО. Суд 15 августа продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 19 октября 2025 года. Адвокат возражал против этого решения и просили изменить меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий или выпустить фигуранта под залог. Однако суд доводы стороны защиты отклонил.