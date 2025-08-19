«Геймерская аудитория точно заинтересуется новинкой»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, чем примечательная новая модель телевизора.

«Яндекс» представил два новых телевизора. «ТВ Станция Про MiniLED» — флагманская и одновременно первая в линейке вендора модель с технологией экрана MiniLED. Станция «Бейсик QLED» пополнила перечень бюджетных версий производителя. У меня была возможность быстро познакомится с дебютантом. И кроме решения в части дисплея там оказалось много любопытных новшеств.

Заметить существенную разницу в изображении новинки с близкими конкурентами можно разве что при прямом сравнении на специальных для подобных процессов картинках. Сам экран яркий, передача цвета приятная, без перенасыщения, засветов и провалов в черный. Вообще, технология MiniLED дает пользователю баланс высокой яркости и хорошего контраста без риска выгорания экрана. Причем на самой большой диагонали в 75 дюймов у флагмана 640 зон регулировки яркости. Ощутимый вклад в качество изображения вносит постоянная поддержка 4К. Обычно в телевизорах это характеристика относится только к просмотру контента. В новой же «ТВ Станции Про» разрешение сохраняется в интерфейсе.

Новая модель телевизора получила функцию хаба для умного дома, что выглядит логично, а потому напрашивалось давно. Кстати, производитель обещал добавить поддержку виджетов устройств умного дома прямо на домашнем экране ТВ. Пользователь сам будет выбирать, что стоит отобразить, а потому контролировать работу гаджетов станет удобнее — не придется обязательно открывать приложение. Большая благодарность разработчикам за отзывчивость и чуткость к болям пользователей. С обновлением платформы «Яндекс» добавляет ночной режим работы телевизора. Яркость автоматически и плавнее прежнего будет снижаться, а самое главное — будут меняться настройки звука. Резкие и громкие, как выстрелы, крики и взрывы, например, становятся тише в ночном режиме, а голоса диалогов, напротив, звучат сильнее. Это правильное решение для просмотра вечером или ночью. При этом «ТВ Станция Про MiniLED» может похвастать пусть и не очень сильным, но встроенным из коробки сабвуфером мощностью 20 Вт. Это в дополнение к паре динамиков на 30 Вт совокупно.

Геймерская аудитория точно заинтересуется новинкой. Кроме поддержки частоты кадров 144 Гц, встроенные в телевизор инструменты ИИ могут распознавать сцены и конкретные игры и давать подсказки по прохождению уровней. Правда, пока это работает только с приставками. Не так сильно, но все же впечатляет добавленное, наконец, голосовое управление сторонними приложениями вроде популярных кинотеатров.

Александр Леви