Астраханец пойдет под суд за гибель в ДТП водителя и пассажира СИМ

Трусовский районный суд Астрахани рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек (п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ), в отношении жителя р.п. Красные Баррикады Икрянинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Согласно релизу, нетрезвый фигурант врезался в средство индивидуальной мобильности (СИМ) ночью 2 июня этого года на ул. Акмолинская в Трусовском районе Астрахани, находясь за рулем иномарки Nissan Sunny. Далее он покинул место происшествия.

В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир СИМ. Nissan Sunny изъяли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Также суд рассмотрит требование о взыскании морального вреда в пользу потерпевших.

Павел Фролов