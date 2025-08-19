От новых округов не ждут ничего нового

В Красноярском крае завершилась регистрация кандидатов на муниципальных выборах. В регионе проходят 35 кампаний, большая часть которых приведет к избранию первых созывов советов муниципальных округов, создаваемых в соответствии с краевой реформой местного самоуправления (МСУ). Несмотря на то, что принятие закона о реформе вызвало недовольство заметной части населения, политологи не ждут сенсаций от итогов голосования. По мнению одного из экспертов, тема реформы МСУ постепенно отходит на второй план, по словам другого — системные оппозиционные партии уже договорились с властью о распределении мандатов, что исключает реальную конкуренцию.

Избирательная комиссия Красноярского края подвела итоги регистрации кандидатов на предстоящих в сентябре муниципальных выборах. Всего в регионе проходят 35 кампаний. По итогам 28 из них будут избраны депутаты первых созывов окружных советов в муниципальных округах, которые создаются в соответствии с законом «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае». Как писал «Ъ-Сибирь», этот закон, принятый в мае 2025 года, ликвидировал самостоятельные муниципалитеты сельского уровня и в ряде случаев объединил в муниципальные округа соседние районы. Так появилось семь округов с «двойными» наименованиями: Балахтинско-Новоселовский, Дзержинско-Тасеевский и др. Согласно закону, количество депутатов в представительных органах власти новых округов в зависимости от численности населения составит 30 или 35. Их избирают в мажоритарных округах (18 или 20 мандатов) и по партийным спискам (12 или 15).

По данным крайизбиркома, всего зарегистрировано 3368 кандидатов. В выборах принимают участие девять партий. В их числе «Единая Россия» (ЕР, 1028 кандидатов), ЛДПР (668), КПРФ (552), «Новые люди» (538), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 224), Партия пенсионеров (142), «Зеленые» (21), «Родина» (20) и «Яблоко» (восемь). Также в их числе 167 самовыдвиженцев. «Отказано в регистрации 60 кандидатам, 63 утратили статус кандидата, 26 выбыли после регистрации»,— сообщили также в избирательной комиссии.

Согласно данным ГАС «Выборы», во всех 28 случаях избрания первых созывов партсписки своих кандидатов довели до регистрации ЕР, ЛДПР и КПРФ. «Новые люди» не примут участие в выборах только в Мотыгинском округе. СРЗП не закрыла семь муниципальных округов, в числе которых Богучанский, Казачинско-Пировский, Назаровский.

Наибольшее представительство среди непарламентских партий — у Партии пенсионеров, которая даже не имеет фракции в краевом законодательном собрании. Ее кандидаты зарегистрированы в 25 из 28 новых округов. В пяти округах будут бороться за мандаты «Родина» и «Зеленые». Лишь в одном — «Яблоко».

Как писал «Ъ-Сибирь», проведенная муниципальная реформа вызвала недовольство со стороны жителей ряда территорий. Прежде всего, тех районов, которые были присоединены к соседним. Оно вылилось в видео- и письменные обращения инициативных граждан в различные органы власти с просьбами отказаться от реформы или, как минимум, от слияния районов. В суд было подано несколько исков о признании закона «О территориальной организации МСУ в Красноярском крае» недействующим. В частности, от Сухобузимского райсовета.

В ЕР считают, что принципиальных отличий у текущей кампании по сравнению с предыдущими нет. «Были нюансы в проведении предварительного внутрипартийного голосования, вызванные изменением регионального законодательства и изменением границ избирательных округов. Они связаны с изменением модели и сроков процедуры…. В остальном избирательная кампания проходит в штатном режиме, мы завершили этап выдвижения, традиционно выдвинув своих кандидатов на 100% вакантных мест… Сейчас они проводят встречи с жителями, готовят предвыборные программы на основе наказов»,— рассказал «Ъ-Сибирь» начальник отдела правовой работы регионального отделения (РО) партии Максим Зверев.

Координатор РО ЛДПР Алексей Бойков, напротив, отметил влияние реформы на настроения избирателей, причем «в разных направлениях».

«У тех, у кого была апатия к выборам, она только усилилась. Люди видят, что повлиять на решение крайне тяжело. В некоторых же районах, жители которых выступали против реформы, активность выросла. Но таких районов мало»,— поделился он своими впечатлениями.

По словам политолога Александра Чернявского, попытки оппозиции использовать в агитации тему муниципальной реформы заметны в информационном пространстве, и лидирует в этом плане ЛДПР. «Однако сама тема в краевой повестке уже не занимает первые места, другие инфоповоды оттесняют ее на второй план. Например, последствия затяжных ливней. При этом вряд ли у оппозиции хватит ресурсов, чтобы "прокачать" эту тему системно и во всех округах, где в сентябре пройдут выборы»,— полагает он.

Политический консультант Алексей Аксютенко, оспоривший муниципальную реформу в краевом суде, уверен, что реальную конкуренцию на муниципальных выборах заменил «большой консенсус» власти и системных партий.

«То, что я наблюдаю, и те сигналы, которые приходят с мест, говорят о том, что политические партии договорились с властью разделить мандаты. В ряде районов власть дала кандидатов партиям системной оппозиции из-за большого дефицита кадров… Никто особо не поднимает тему муниципальной реформы, даже ЛДПР, которая наиболее активную позицию занимала»,— сказал он.

По мнению господина Аксютенко, «выжженное политическое пространство обеспечивает власти победу на выборах», а оппозиционные партии больше заинтересованы в гарантиях прохождения в заксобрание на выборах 2026 года, чем в использовании темы реформы МСУ в ходе нынешней муниципальной кампании.

Валерий Лавский