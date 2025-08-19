Спикер Осинской думы попросил прокуратуру разъяснить статус ушедшего на СВО депутата

Председатель Осинской думы Константин Нефедов попросил разъяснения у прокуратуры о статусе депутата Максима Рожкова, отправившегося на специальную военную операцию (СВО). Как сообщает Ura.ru, спикера смутил тот факт, что господин Рожков полгода не будет участвовать в работе думы, и такой пропуск может стать основанием для прекращения полномочий депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Рожков.

Максим Рожков.



«В соответствии с законом полномочия прекращаются досрочно в случае отсутствия на всех заседаниях течение шести месяцев. Прошу вас разъяснить возможность дальнейшего исполнения полномочий депутата Рожкова при прохождении службы», — написал спикер думы прокурору.

Сам господин Рожков заявил, что на линии боевого соприкосновения. «Для меня сейчас важнее выполнение задач, поставленных командованием, и сохранение жизней личного состава. А с Нефедовым пусть разбираются органы безопасности нашей страны и проверят его на лояльность и благонадежность. Всем мира. Победа будет за нами!» — сообщил господин Рожков.