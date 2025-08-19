Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты будут представлены на аукционе Crhsitie’s в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Crhsitie’s Фото: Crhsitie’s

В октябре аукционный дом Christie’s проведет распродажу работ из коллекции датского бизнесмена Оле Фаарупа, чья 50-летняя деятельность в сфере современного искусства включала в себя работы таких международных звезд, как Жан-Мишель Баския и Трейси Эмин. Аукцион, предполагаемая максимальная сумма которого составляет 22 млн фунтов, станет серьезным испытанием для верхней части рынка произведений искусства. Этот сегмент в последние годы демонстрировал не очень высокие результаты.

Главными на торгах являются два холста шотландца Питера Дойга. «Country-Rock» — это трехметровая панорама туннеля Торонто, раскрашенного всеми цветами радуги, которая, как ожидается, будет продана за сумму от 7 млн до 10 млн фунтов. Изображение впервые появилось на обложке каталога ретроспективы Дойга в галерее Тейт 2008 года и с тех пор стало одним из его знаковых воспоминаний о месте, пропущенном через «память и миф», как пишет аукционный дом. Рядом «Ski Jacket» — картина, оцененная в 6-8 млн фунтов, основанная на зернистой газетной фотографии японского горнолыжного курорта, на которой плотные ряды крошечных лыжников растворяются в абстракции. Обе картины относятся к периоду, когда номинация Дойга на премию Тёрнера в 1994 году утвердила его как одного из самых многообещающих художников Великобритании.

Аукцион будет проходить в рамках вечерних и дневных торгов Christie’s 20th/21st Century в Лондоне 15 и 16 октября, а также онлайн-сегмента, который состоится в начале месяца. Наиболее значимые лоты будут показаны в Копенгагене, Гонконге и Нью-Йорке, прежде чем попасть в Лондон. Недавно созданный Фонд искусств Оле Фаарупа, который получит все средства от аукциона, занимается экспортом датского искусства, в частности, произведений искусства лиц моложе 50 лет, с материка, Фарерских островов и из Гренландии в зарубежные учреждения. Christie’s делает ставку на то, что сочетание значимых имен, новых работ и благотворительной деятельности привлечет участников на рынке, который немного остыл. Для датских художников, надеющихся на прорыв за рубежом, эти торги могут оказаться очень важными.

Дмитрий Буткевич