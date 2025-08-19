Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об авторах знаменитых киношных логотипов и об автомобиле из серии Batman Edition.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahindra Фото: Mahindra

Редко кому удается дожить до 103 лет. Если бы американский графический дизайнер Джо Кэрофф прожил еще один день, то отметил бы свое 104-летие. Но судьба распорядилась иначе. Сейчас пресса, прежде всего американская, вспоминает заслуги художника, ставшего автором многих знаковых работ, в том числе для кино. Логотип к бондиане — вы, конечно же, его знаете — курсивом написанные цифры 007, где семерка превращена в пистолет. Это в свое время нарисовал как раз Джо Кэрофф. До вчерашнего дня я, как и многие, ничего не знал об этом художнике. И, увидев «фф» в конце его фамилии, что, как правило, является признаком того, что человек — выходец из Российской империи, сразу пошел проверять. Так и есть — родители Кэроффа эмигрировали в Америку из Бобруйска.

Смерть в нью-йоркском хосписе всеми забытого дизайнера породила целый ряд публикаций, в которых вспомнили авторов всех других знаменитых киношных логотипов. Нила Фудзиту, придумавшего руку, управляющую нитями марионетки, ставшую эмблемой «Крестного отца». Майкла С. Гросса, придумавшего лого для «Охотников за привидениями», стилизованное под дорожный знак. Или Антона Ферста, который сделал знаменитую эмблему Бэтмена — черный силуэт летучей мыши, вписанный в желтый овал.

Кстати, на днях индийская автомобильная компания Mahindra анонсировала выпуск спецверсии электрического кроссовера BE 6, которая получит название Batman Edition. Всего будет выпущено 300 экземпляров исключительно для рынка Индии. Внешне это действительно похоже на «бэтмобиль» — кузов матовый, черный. Зато пружины и тормозные суппорты покрашены золотой краской. Подсветка в зеркалах заднего вида проецирует на асфальт бэт-сигнал. Силуэт летучей мыши размещен на сиденьях, дверях и передней панели, а цифровая приборная панель снабжена фирменной приветственной графикой. Первые поставки автомобиля будут приурочены к международному Дню Бэтмена (оказывается, есть и такой), который отмечается во всем мире 20 сентября.

Дмитрий Гронский