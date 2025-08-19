Пашинян: Армения обеспечит безопасность маршрута через Сюникскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что безопасность маршрута через Сюникскую область страны будут обеспечивать армянские силы, несмотря на участие американской компании в разблокировке коммуникаций в регионе. Прежде Иран выражал обеспокоенность из-за возможного присутствия третьих сил на территории Армении, вблизи с иранской границей.

«Коммуникационные маршруты, проходящие через Армению, будут находиться под исключительной юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечена армянской стороной, а не какой-то третьей страной»,— подчеркнул Никол Пашинян на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване.

Никол Пашинян подчеркнул, что разблокирование коммуникаций в регионе откроет возможности для «железнодорожного взаимодействия» Армении с Ираном, в том числе через линию Нахичевань—Джульфа. «Это будет означать железнодорожный выход Ирана в Армению и к Черному морю. Разблокирование дорог должно способствовать стимулированию диалога между нашими региональными партнерами»,— сказал армянский премьер.

Масуд Пезешкиан на переговорах отметил, что Иран привержен сохранению суверенитета и территориальной целостности Армении, а опасения Тегерана по поводу присутствия третьих сторон вблизи общих границ «должны быть полностью устранены».

Президент Ирана прибыл с визитом в Ереван вскоре после того, как Азербайджан, Армения и США договорились о разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе при участии американской компании. Транспортный коридор должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении.

