«Бренд еще и пытается диктовать покупателю, что делать с сумкой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренд Hermes сам создал идеальные условия для процветания перепродажи культовых сумок.

Интересный материал выпустил Fortune. «Генеральный директор Hermes заявил, что процветающий рынок перепродажи сумок Birkin мешает люксовому бренду обслуживать своих настоящих клиентов — "это не поднимает мне настроение"». Такой вот заголовок. Чем же обеспокоен Аксель Дюма? Как считает Дюма, должно существовать только одно истинное место для покупки сумки Birkin. В самом конце июля, выступая перед инвесторами, он сказал, что вторичный рынок этих сумок вызывает «реальные опасения», поскольку многие покупатели приобретают товар только для того, чтобы перепродать его по значительно более высокой цене, чем розничная.

Одна цитата особенно поражает. «Иногда в наши магазины приходят ложные клиенты, чтобы купить сумки с целью перепродажи, и это мешает нам обслуживать наших настоящих клиентов»,— сказал Дюма. «Ложные клиенты»! То есть бренд в лице генерального директора еще и пытается диктовать покупателю, что делать с сумкой. И будто, если человек пришел, потратил свои деньги, чтобы купить сумку, а потом перепродать ее, то он не настоящий клиент. А что дальше? Бренд будет диктовать покупателю, носить ли сумку или поставить ее в гардероб, а потом скажет, мол, если вы ее не используете по назначению, вы тоже не настоящий клиент.

Но шутки шутками, а на самом деле у Дюма есть чем быть обеспокоенным. Главное — этот вторичный рынок и перепродажи бренд взрастил сам, годами эксплуатируя искусственный ажиотаж на пресловутые Birkin и Kelly. Клиентов заставляли покупать тоннами сервизы и платки, чтобы наконец-то им вынесли вожделенную «Биркин», а следствием этого стали не только иски, поданные клиентами в Калифорнии, но и рост вторичного рынка, где сумку купить проще, чем в бутике.

Анна Минакова