Бастрыкин заинтересовался делом о захвате власти в челябинском СНТ «Тимер»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о рейдерском захвате власти в садоводческом товариществе «Тимер» Аргаяшского района Челябинской области. В региональном управлении СК ведется расследование по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено после публикации обращения жителей СНТ «Тимер» в официальной группе движения «Русская община» Челябинска в соцсети «Вконтакте». В нем сообщалось, что жители СНТ полтора года противостоят группе людей, «похожих на мошенников, которые в декабре 2023 года рейдерским способом захватили власть» в садоводческом товариществе.

По словам местных жителей, в мае 2025 года садоводы избрали и поддержали кандидатуру нового председателя Олега Щербинина. Однако предыдущее руководство противодействует нормальной работе управления СНТ. В обращении сказано, что из офиса правления пропала вся документация и жесткие диски. По данным публикации, обращения в полицию не принесли результата.

Доклад о расследовании дела главе СКР РФ представит исполняющий обязанности руководителя управления Следственного комитета России по Челябинской области Константин Правосудов.