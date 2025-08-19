Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
70 школьников Уфы смогут претендовать на стипендии главы администрации

Мэрия Уфы увеличила количество городских школьников, которые могут претендовать на получение стипендий главы администрации города. Согласно изменениям в «Положение о порядке присуждения стипендий…», опубликованным на сайте мэрии, с сентября этого года на денежное поощрение в размере 5 тыс. руб. смогут претендовать 70 уфимских школьников, «добившихся высоких результатов в учебной, научной, творческой и спортивной деятельности».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В предыдущей редакции документа, принятой в декабре 2024 года, речь шла о 60 учениках.

Олег Вахитов