В Сочи после аварии задержан водитель экскурсионного джипа

Житель Сочи, занимавшийся организацией экскурсионных поездок в горы на внедорожнике «УАЗ», задержан в ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, по вине организатора поездки, который сам управлял автомобилем, 17 августа произошла авария с пятью пострадавшими.

Автомобиль «УАЗ» под управлением 21-летнего водителя двигался по пересеченной местности в районе села Красная Воля города Сочи. Во время поездки водитель не справился с управлением, джип опрокинулся, пять пассажиров в возрасте от 18 до 42 лет получили травмы, сам водитель также был травмирован.

Авария в селе Красная Воля оказалась не единственным происшествием с пассажирами экскурсионных джипов в воскресенье, 17 августа. Инцидент у села Солох-Аул привел к более серьезным последствиям — двое пассажиров внедорожника, в том числе 16-летний подросток, погибли, еще шесть туристов, а также водитель получили травмы.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что оба происшествия с джипами в минувшее воскресенье произошли на маршрутах, которые не были согласованы с ГАИ и экстренными службами. Власти Сочи начали массовые проверки организаторов джип-туров.

Анна Перова, Краснодар