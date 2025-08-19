Нижегородские «Метеоры» будут ходить в Тверь и Московскую область
Суда на подводных крыльях «Метеор 120Р» с конца августа будут ходить из Нижнего Новгорода в Тверскую и Московскую области. Об этом сообщили в компании по развитию скоростного судоходства «Водолет».
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным компании, 30 августа «Метеор 120Р» отправится в Ярославль с остановками в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме. В Ярославле судно останется на ночь. Утром 31 августа продолжит путь до Твери с остановками в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне.
Обратный рейс запланирован на утро 1 сентября с прибытием в Ярославль в этот же день, в Нижний Новгород — 2 сентября.
Тверская и Московская области станут 15 и 16 по счету регионами в маршрутной сети нижегородского скоростного флота.