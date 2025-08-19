Росавиация запретила рейсы Utair и Azur air из Югры и Екатеринбурга за рубеж

Росавиация отозвала допуски авиакомпаний Utair и Azur air на выполнение международных рейсов из ХМАО и Екатеринбурга. Согласно приказу, опубликованному 14 августа на официальном сайте ведомства, аннулированы разрешения на полеты из Сургута в Минск, Астану, Стамбул, Самарканд и Бухару, а также из Нижневартовска в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе также фигурируют два направления из Екатеринбурга: рейс Azur air в Каир и рейс Utair в Минск. «Отозвать допуск», — заявлено в документе. Причины такого решения в приказе не сообщаются.

Utair — российская авиакомпания, занимающая четвертое место по объему пассажирских перевозок в стране. Перевозчик располагает крупнейшим в мире по грузоподъемности вертолетным парком, работающим как в России, так и за рубежом. В 2023 году компания перевезла 6,6 млн пассажиров, из них 600 тыс. — на вертолетных маршрутах.

Azur air — крупнейшая чартерная авиакомпания России, специализирующаяся на международных туристических рейсах. Входит в рейтинг RAEX-600 крупнейших компаний страны по объему реализации продукции.

Полина Бабинцева