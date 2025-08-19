В Ульяновской области в июле сдали в эксплуатацию на 41% меньше жилья, чем годом ранее

В июле этого года на территории Ульяновской области ввели в эксплуатацию 27 тыс. кв. м жилых помещений, что на 41%, чем в июле 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за семь месяцев текущего года в регионе сдали 278 тыс. кв. м жилья. Это на 15% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Из них 190 тыс. кв. м введены в индивидуальных жилых домах (-19%) и 87 тыс. кв. м в многоквартирных домах (-7%).

Руфия Кутляева