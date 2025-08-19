Иран и Армения повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения страны с Ираном необходимо вывести на уровень стратегического партнерства. Также Тегеран и Ереван планируют довести объем двустороннего товарооборота до $3 млрд (сейчас он составляет около $1 млрд).

«Мы согласились, что настало время провести работы для повышения отношений наших стран на уровень стратегического партнерства»,— сказал Никол Пашинян на брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване. «Армения и Иран настроены решительно для наращивания уровня партнерства до стратегического, стороны намерены активизировать взаимные визиты»,— подчеркнул иранский лидер.

С учетом роста товарооборота между странами премьер Армении и президент Ирана договорились открыть второй мост на армяно-иранской границе. «В этом смысле соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном предоставляет новые возможности для предпринимателей»,— подчеркнул Никол Пашинян.

Масуд Пезешкиан прибыл в Армению 18 августа. Целью визита иранские власти называл «укрепление отношений между двумя странами, особенно в сфере торговли и подписание документов». Визит был организован вскоре после того, как Азербайджан, Армения и США договорились о разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе при участии американской компании. Масуд Пезешкиан собирался выразить армянскому правительству опасения Тегерана по поводу американского присутствия в регионе.

Лусине Баласян