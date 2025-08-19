Рекордное за 13 лет число новозеландцев уехало из страны

За 12 месяцев, с июня 2024-го по июнь 2025 года, население Новой Зеландии выросло лишь на 37,4 тыс. человек, достигнув 5,33 млн. Это самый слабый прирост с 2022 года. Такие данные приводит Новозеландское статистическое управление (Stats NZ). Для сравнения, за предшествовавшие 12 месяцев население страны увеличилось на 93,5 тыс.

Эксперты объясняют такую динамику прежде всего тем, что в условиях замедления новозеландской экономики в страну менее охотно едут иммигранты, а новозеландцы чаще уезжают. За год страну покинули почти 72 тыс. человек — максимум за 13 лет. Чистая иммиграция (число приехавших минус число уехавших) составила за год лишь 13,7 тыс. человек против 73,3 тыс. годом ранее.

«Международная миграция вносит самый значительный вклад в рост населения Новой Зеландии в этом столетии, и можно прогнозировать, что так будет и в дальнейшем»,— отмечало ранее Stats NZ.

Яна Рождественская