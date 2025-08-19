Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рекордное за 13 лет число новозеландцев уехало из страны

За 12 месяцев, с июня 2024-го по июнь 2025 года, население Новой Зеландии выросло лишь на 37,4 тыс. человек, достигнув 5,33 млн. Это самый слабый прирост с 2022 года. Такие данные приводит Новозеландское статистическое управление (Stats NZ). Для сравнения, за предшествовавшие 12 месяцев население страны увеличилось на 93,5 тыс.

Эксперты объясняют такую динамику прежде всего тем, что в условиях замедления новозеландской экономики в страну менее охотно едут иммигранты, а новозеландцы чаще уезжают. За год страну покинули почти 72 тыс. человек — максимум за 13 лет. Чистая иммиграция (число приехавших минус число уехавших) составила за год лишь 13,7 тыс. человек против 73,3 тыс. годом ранее.

«Международная миграция вносит самый значительный вклад в рост населения Новой Зеландии в этом столетии, и можно прогнозировать, что так будет и в дальнейшем»,— отмечало ранее Stats NZ.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Что представляет собой Южный остров Новой Зеландии

Предыдущая фотография
Южный остров Новой Зеландии больше Северного, но на нем проживает всего четверть населения страны — чуть больше миллиона человек. Долететь в Крайстчерч из Москвы (расстояние около 17 тыс. км) можно минимум с двумя пересадками, при этом перелет займет больше суток

Южный остров Новой Зеландии больше Северного, но на нем проживает всего четверть населения страны — чуть больше миллиона человек. Долететь в Крайстчерч из Москвы (расстояние около 17 тыс. км) можно минимум с двумя пересадками, при этом перелет займет больше суток

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Административная столица Южного острова город Крайстчерч последний раз попадал в мировые новости в феврале и июне 2011 года. Тогда в городе случились разрушительные землетрясения. Эпицентр первого землетрясения находился на глубине всего 5 км практически в центре города, из-за чего сильно пострадали многие исторические здания. Были разрушены жилые здания, погибли более 240 человек. Через полгода в Крайстчерче произошло еще одно землетрясение, в результате которого обрушились пострадавшие в первом землетрясении здания. Однако красные туристические автобусы продолжали курсировать по разрушенному центру города. Серьезно пострадавший кафедральный собор (обвалился шпиль, колокольня и часть здания) сначала собирались снести, но потом законсервировали. Полуразрушенный, поросший травой, он тем не менее остается одной из главных достопримечательностей города

Административная столица Южного острова город Крайстчерч последний раз попадал в мировые новости в феврале и июне 2011 года. Тогда в городе случились разрушительные землетрясения. Эпицентр первого землетрясения находился на глубине всего 5 км практически в центре города, из-за чего сильно пострадали многие исторические здания. Были разрушены жилые здания, погибли более 240 человек. Через полгода в Крайстчерче произошло еще одно землетрясение, в результате которого обрушились пострадавшие в первом землетрясении здания. Однако красные туристические автобусы продолжали курсировать по разрушенному центру города. Серьезно пострадавший кафедральный собор (обвалился шпиль, колокольня и часть здания) сначала собирались снести, но потом законсервировали. Полуразрушенный, поросший травой, он тем не менее остается одной из главных достопримечательностей города

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Заборы на Южном острове выполняют чисто декоративную функцию. Здесь один из самых низких уровней преступности в мире. В городском парке самого туристического города Квинстауна я забыла сумку со всеми деньгами, картами, документами и телефоном на лужайке. Вернувшись через 15 минут, обнаружила ее там же в целости и сохранности. В отеле возле горы Кука мы, не справившись со стеклянными дверями, оставили открытым номер — были уверены, что никто на наше добро, пока мы ужинаем, не позарится… В «глобальном индексе миролюбия» до 2012 года Новая Зеландия занимала первое место, после уступив первенство Исландии. По итогам 2019 года, очевидно, страна опустится ниже в этом рейтинге, который учитывает и теракты

Заборы на Южном острове выполняют чисто декоративную функцию. Здесь один из самых низких уровней преступности в мире. В городском парке самого туристического города Квинстауна я забыла сумку со всеми деньгами, картами, документами и телефоном на лужайке. Вернувшись через 15 минут, обнаружила ее там же в целости и сохранности. В отеле возле горы Кука мы, не справившись со стеклянными дверями, оставили открытым номер — были уверены, что никто на наше добро, пока мы ужинаем, не позарится… В «глобальном индексе миролюбия» до 2012 года Новая Зеландия занимала первое место, после уступив первенство Исландии. По итогам 2019 года, очевидно, страна опустится ниже в этом рейтинге, который учитывает и теракты

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Новая Зеландия считается очень привлекательной страной для иммиграции, однако многие одним из ее минусов видят скучную жизнь. В Австралии в одном из трекингов моим гидом был молодой новозеландец, который рассказывал, что многие молодые мечтают переехать «куда-нибудь на материк». «Что делать в этой ж... мира, там невообразимо скучно» — это расхожая фраза. Тем не менее любой может найти по душе занятия в Новой Зеландии, другой вопрос, что, например, на европейцев в плане адаптации тяжело влияет большая разница во времени. Футбол или хоккей приходится смотреть по ночам. Те, кто привык к постоянным стрессам мегаполисов, первое время также чувствуют себя здесь неуютно

Новая Зеландия считается очень привлекательной страной для иммиграции, однако многие одним из ее минусов видят скучную жизнь. В Австралии в одном из трекингов моим гидом был молодой новозеландец, который рассказывал, что многие молодые мечтают переехать «куда-нибудь на материк». «Что делать в этой ж... мира, там невообразимо скучно» — это расхожая фраза. Тем не менее любой может найти по душе занятия в Новой Зеландии, другой вопрос, что, например, на европейцев в плане адаптации тяжело влияет большая разница во времени. Футбол или хоккей приходится смотреть по ночам. Те, кто привык к постоянным стрессам мегаполисов, первое время также чувствуют себя здесь неуютно

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Кроме символа Новой Зеландии — птицы киви — еще одним местным эндемиком является горный попугай кеа. Его мы увидели во Фьордленд, когда он выбирал ингредиенты чизбургера у местного жителя. Кеа занесен в Красную книгу, кроме юга Новой Зеландии его можно увидеть в трех зоопарках мира

Кроме символа Новой Зеландии — птицы киви — еще одним местным эндемиком является горный попугай кеа. Его мы увидели во Фьордленд, когда он выбирал ингредиенты чизбургера у местного жителя. Кеа занесен в Красную книгу, кроме юга Новой Зеландии его можно увидеть в трех зоопарках мира

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Гора Кука — самая высокая точка Новой Зеландии и одна из главных достопримечательностей Южного острова. На языке коренного населения маори гора называется «большое белое облако» (иногда так называют и страну). Влажные ветра с Тасманова моря натыкаются на барьер Южных Альп, наиболее высокий в районе горы Кука. Воздух поднимается к вершинам, собираясь в облака и принося обильные осадки. Тут очень ощущается край земли — всего два отеля, а ближайший супермаркет находится в 70 км. Ресторан в нашем отеле работал до 20 часов, и заказать еду мы не успели. Пришлось ехать в ресторан второго отеля, который расположен в нескольких километрах (обратно мы ехали в полной темноте и перепутали стороны дороги — тут правостороннее движение). Местные туристы располагаются в палатках, однако это чревато. На следующее утро дождь лил стеной, а ветер сносил палатки, которые были установлены на поляне перед нашими окнами. Вместо вчерашних невообразимых красот стояла непролазная серая стена. Застать хорошую погоду здесь — тоже везение

Гора Кука — самая высокая точка Новой Зеландии и одна из главных достопримечательностей Южного острова. На языке коренного населения маори гора называется «большое белое облако» (иногда так называют и страну). Влажные ветра с Тасманова моря натыкаются на барьер Южных Альп, наиболее высокий в районе горы Кука. Воздух поднимается к вершинам, собираясь в облака и принося обильные осадки. Тут очень ощущается край земли — всего два отеля, а ближайший супермаркет находится в 70 км. Ресторан в нашем отеле работал до 20 часов, и заказать еду мы не успели. Пришлось ехать в ресторан второго отеля, который расположен в нескольких километрах (обратно мы ехали в полной темноте и перепутали стороны дороги — тут правостороннее движение). Местные туристы располагаются в палатках, однако это чревато. На следующее утро дождь лил стеной, а ветер сносил палатки, которые были установлены на поляне перед нашими окнами. Вместо вчерашних невообразимых красот стояла непролазная серая стена. Застать хорошую погоду здесь — тоже везение

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

На Южном острове всего три крупных (по новозеландским меркам) города. Один из них — Данидин на берегу Тихого океана. Его кварталы мало чем отличаются от европейских жилых районов. В Новой Зеландии есть более дорогие и благополучные районы (это характерно для крупных городов), а есть менее, где живет много людей на социальном пособии. Однако на Южном острове мы таких контрастов не заметили. Средняя стоимость дома, по данным на январь, в Данидине — $410 тыс. (средний годовой доход $76 тыс.), в Крайстчерче — $440 тыс. Глядя на многие новозеландские дома, мы не раз восклицали, что это прекрасное место, чтобы встретить старость

На Южном острове всего три крупных (по новозеландским меркам) города. Один из них — Данидин на берегу Тихого океана. Его кварталы мало чем отличаются от европейских жилых районов. В Новой Зеландии есть более дорогие и благополучные районы (это характерно для крупных городов), а есть менее, где живет много людей на социальном пособии. Однако на Южном острове мы таких контрастов не заметили. Средняя стоимость дома, по данным на январь, в Данидине — $410 тыс. (средний годовой доход $76 тыс.), в Крайстчерче — $440 тыс. Глядя на многие новозеландские дома, мы не раз восклицали, что это прекрасное место, чтобы встретить старость

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Неизменным атрибутом новозеландского пейзажа являются овцы. Именно они главные жители островов — их численность в стране более чем в десять раз больше, чем людей. Надо ли говорить, что магазины забиты мясом высочайшего качества (нельзя сказать, что дешевым) и различными изделиями из овечьей шерсти. Именно овечку я привезла в качестве сувенира из этой страны. И хотя никаких дотаций со стороны государства фермеры не получают, заброшенных земель мы не видели вообще. Многие местные предпочитают покупать продукты напрямую от фермеров

Неизменным атрибутом новозеландского пейзажа являются овцы. Именно они главные жители островов — их численность в стране более чем в десять раз больше, чем людей. Надо ли говорить, что магазины забиты мясом высочайшего качества (нельзя сказать, что дешевым) и различными изделиями из овечьей шерсти. Именно овечку я привезла в качестве сувенира из этой страны. И хотя никаких дотаций со стороны государства фермеры не получают, заброшенных земель мы не видели вообще. Многие местные предпочитают покупать продукты напрямую от фермеров

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Считается, что Новая Зеландия не отличается разнообразием архитектуры. Однако в каждом городе находилось, что посмотреть. Построенная в 30-е годы прошлого века ратуша считается одним из красивейших зданий страны. Не могли мы пройти и мимо Болдуин-стрит, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая крутая улица в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. На ней любят тренироваться велосипедисты

Считается, что Новая Зеландия не отличается разнообразием архитектуры. Однако в каждом городе находилось, что посмотреть. Построенная в 30-е годы прошлого века ратуша считается одним из красивейших зданий страны. Не могли мы пройти и мимо Болдуин-стрит, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая крутая улица в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. На ней любят тренироваться велосипедисты

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Новая Зеландия — самая экологичная страна мира. В ней первой в мире был введен углеродный налог, а к 2020 году она должна стать первой в мире страной, имеющей нейтральный баланс выброса углерода в атмосферу. Четверть площади страны занимают нацпарки, заповедники и природные территории, а на дорогах на Южном острове то и дело появляются таблички «panoramicroad» или «scenicroad». Водопроводная вода в Крайстчерче считается одной из самых лучших в мире. В трекинги по горам и нацпаркам мы воду с собой не брали — пили из рек

Новая Зеландия — самая экологичная страна мира. В ней первой в мире был введен углеродный налог, а к 2020 году она должна стать первой в мире страной, имеющей нейтральный баланс выброса углерода в атмосферу. Четверть площади страны занимают нацпарки, заповедники и природные территории, а на дорогах на Южном острове то и дело появляются таблички «panoramicroad» или «scenicroad». Водопроводная вода в Крайстчерче считается одной из самых лучших в мире. В трекинги по горам и нацпаркам мы воду с собой не брали — пили из рек

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Туристов из России в Новой Зеландии практически нет. Дорого и далеко. Из-за территориальной близости больше всего туристов из Австралии, с каждым годом увеличивается турпоток из Китая (впрочем, как и в другие страны мира). Однако ни о какой толчее на Южном острове говорить не приходится. Мы ездили по практически пустым дорогам

Туристов из России в Новой Зеландии практически нет. Дорого и далеко. Из-за территориальной близости больше всего туристов из Австралии, с каждым годом увеличивается турпоток из Китая (впрочем, как и в другие страны мира). Однако ни о какой толчее на Южном острове говорить не приходится. Мы ездили по практически пустым дорогам

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Валуны Моераки, которые можно увидеть на пляже Коекохе Южного острова — одна из целей любителей необычного и загадочного. На полоске дикого пляжа всего в 300 метров разбросаны сотни огромных круглых камней. Некоторые «шары» диаметром более двух метров, при этом часть лежат на пляже, другие — в море. Маори считают, что валуны Моераки это ни что иное, как окаменевшие тыква, картофель, корзины с едой, которые высыпались на берег после крушения мифического каноэ. Сторонники параномального считают, что валуны это внеземные капсулы, оставленные пришельцами. Ну а ученые считают, что на формирование каждого из валунов Моераки, ушло 4—5,5 млн лет и основная их часть формировалась вблизи поверхности морского дна из черной глины и морской грязи

Валуны Моераки, которые можно увидеть на пляже Коекохе Южного острова — одна из целей любителей необычного и загадочного. На полоске дикого пляжа всего в 300 метров разбросаны сотни огромных круглых камней. Некоторые «шары» диаметром более двух метров, при этом часть лежат на пляже, другие — в море. Маори считают, что валуны Моераки это ни что иное, как окаменевшие тыква, картофель, корзины с едой, которые высыпались на берег после крушения мифического каноэ. Сторонники параномального считают, что валуны это внеземные капсулы, оставленные пришельцами. Ну а ученые считают, что на формирование каждого из валунов Моераки, ушло 4—5,5 млн лет и основная их часть формировалась вблизи поверхности морского дна из черной глины и морской грязи

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

На Южном острове основной транспорт — автомобильный. Из-за этого порой возникают серьезные проблемы. Мы попали на острове в сильнейший циклон, в результате которого был разрушен один из главных мостов. Юго-западная часть острова, где у нас был запланирован осмотр ледников, оказалась отрезанной. Из-за этого нам пришлось полностью изменить намеченный маршрут, возвращаться в Крайстчерч на восточный берег и передвигаться вдоль него. Из-за проведенного за рулем дня наш друг на въезде в город не заметил знак ограничения скорости. За нами тут же поехала полиция, остановила, и мы приготовились к штрафу в $180. Однако после нашего эмоционального рассказа про то, в какой мы коллапс попали (размытый мост и что с ним делать был главной темой в местных радийных новостях), полиция не только не оштрафовала, но и показала нам дорогу, велев ехать за ними… Железная дорога на восточной части острова есть, но грузовой поезд «Киви» за все время мы увидели лишь единожды, а пассажирские поезда отменены

На Южном острове основной транспорт — автомобильный. Из-за этого порой возникают серьезные проблемы. Мы попали на острове в сильнейший циклон, в результате которого был разрушен один из главных мостов. Юго-западная часть острова, где у нас был запланирован осмотр ледников, оказалась отрезанной. Из-за этого нам пришлось полностью изменить намеченный маршрут, возвращаться в Крайстчерч на восточный берег и передвигаться вдоль него. Из-за проведенного за рулем дня наш друг на въезде в город не заметил знак ограничения скорости. За нами тут же поехала полиция, остановила, и мы приготовились к штрафу в $180. Однако после нашего эмоционального рассказа про то, в какой мы коллапс попали (размытый мост и что с ним делать был главной темой в местных радийных новостях), полиция не только не оштрафовала, но и показала нам дорогу, велев ехать за ними… Железная дорога на восточной части острова есть, но грузовой поезд «Киви» за все время мы увидели лишь единожды, а пассажирские поезда отменены

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Некоторые думают, что раз Новая Зеландия расположена рядом с Австралией — это тропическая страна. На самом деле, как любят говорить местные, это нечто среднее между Австралией и Канадой по климату, и жалуются, что шорты можно носить только шесть месяцев в году, хотя особо закаленные носят их круглый год. Осадков здесь меньше, а солнца больше, чем в Великобритании. Но многие имеют в домах осушители воздуха

Некоторые думают, что раз Новая Зеландия расположена рядом с Австралией — это тропическая страна. На самом деле, как любят говорить местные, это нечто среднее между Австралией и Канадой по климату, и жалуются, что шорты можно носить только шесть месяцев в году, хотя особо закаленные носят их круглый год. Осадков здесь меньше, а солнца больше, чем в Великобритании. Но многие имеют в домах осушители воздуха

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Южный остров Новой Зеландии — это ледники, фьорды, пляжи в стиле «Баунти», эндемические животные и туземные племена. Едва ли в какой еще стране можно увидеть микст всего, что есть в мире

Южный остров Новой Зеландии — это ледники, фьорды, пляжи в стиле «Баунти», эндемические животные и туземные племена. Едва ли в какой еще стране можно увидеть микст всего, что есть в мире

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Южный остров Новой Зеландии больше Северного, но на нем проживает всего четверть населения страны — чуть больше миллиона человек. Долететь в Крайстчерч из Москвы (расстояние около 17 тыс. км) можно минимум с двумя пересадками, при этом перелет займет больше суток

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Административная столица Южного острова город Крайстчерч последний раз попадал в мировые новости в феврале и июне 2011 года. Тогда в городе случились разрушительные землетрясения. Эпицентр первого землетрясения находился на глубине всего 5 км практически в центре города, из-за чего сильно пострадали многие исторические здания. Были разрушены жилые здания, погибли более 240 человек. Через полгода в Крайстчерче произошло еще одно землетрясение, в результате которого обрушились пострадавшие в первом землетрясении здания. Однако красные туристические автобусы продолжали курсировать по разрушенному центру города. Серьезно пострадавший кафедральный собор (обвалился шпиль, колокольня и часть здания) сначала собирались снести, но потом законсервировали. Полуразрушенный, поросший травой, он тем не менее остается одной из главных достопримечательностей города

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Заборы на Южном острове выполняют чисто декоративную функцию. Здесь один из самых низких уровней преступности в мире. В городском парке самого туристического города Квинстауна я забыла сумку со всеми деньгами, картами, документами и телефоном на лужайке. Вернувшись через 15 минут, обнаружила ее там же в целости и сохранности. В отеле возле горы Кука мы, не справившись со стеклянными дверями, оставили открытым номер — были уверены, что никто на наше добро, пока мы ужинаем, не позарится… В «глобальном индексе миролюбия» до 2012 года Новая Зеландия занимала первое место, после уступив первенство Исландии. По итогам 2019 года, очевидно, страна опустится ниже в этом рейтинге, который учитывает и теракты

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Новая Зеландия считается очень привлекательной страной для иммиграции, однако многие одним из ее минусов видят скучную жизнь. В Австралии в одном из трекингов моим гидом был молодой новозеландец, который рассказывал, что многие молодые мечтают переехать «куда-нибудь на материк». «Что делать в этой ж... мира, там невообразимо скучно» — это расхожая фраза. Тем не менее любой может найти по душе занятия в Новой Зеландии, другой вопрос, что, например, на европейцев в плане адаптации тяжело влияет большая разница во времени. Футбол или хоккей приходится смотреть по ночам. Те, кто привык к постоянным стрессам мегаполисов, первое время также чувствуют себя здесь неуютно

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Кроме символа Новой Зеландии — птицы киви — еще одним местным эндемиком является горный попугай кеа. Его мы увидели во Фьордленд, когда он выбирал ингредиенты чизбургера у местного жителя. Кеа занесен в Красную книгу, кроме юга Новой Зеландии его можно увидеть в трех зоопарках мира

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Гора Кука — самая высокая точка Новой Зеландии и одна из главных достопримечательностей Южного острова. На языке коренного населения маори гора называется «большое белое облако» (иногда так называют и страну). Влажные ветра с Тасманова моря натыкаются на барьер Южных Альп, наиболее высокий в районе горы Кука. Воздух поднимается к вершинам, собираясь в облака и принося обильные осадки. Тут очень ощущается край земли — всего два отеля, а ближайший супермаркет находится в 70 км. Ресторан в нашем отеле работал до 20 часов, и заказать еду мы не успели. Пришлось ехать в ресторан второго отеля, который расположен в нескольких километрах (обратно мы ехали в полной темноте и перепутали стороны дороги — тут правостороннее движение). Местные туристы располагаются в палатках, однако это чревато. На следующее утро дождь лил стеной, а ветер сносил палатки, которые были установлены на поляне перед нашими окнами. Вместо вчерашних невообразимых красот стояла непролазная серая стена. Застать хорошую погоду здесь — тоже везение

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

На Южном острове всего три крупных (по новозеландским меркам) города. Один из них — Данидин на берегу Тихого океана. Его кварталы мало чем отличаются от европейских жилых районов. В Новой Зеландии есть более дорогие и благополучные районы (это характерно для крупных городов), а есть менее, где живет много людей на социальном пособии. Однако на Южном острове мы таких контрастов не заметили. Средняя стоимость дома, по данным на январь, в Данидине — $410 тыс. (средний годовой доход $76 тыс.), в Крайстчерче — $440 тыс. Глядя на многие новозеландские дома, мы не раз восклицали, что это прекрасное место, чтобы встретить старость

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Неизменным атрибутом новозеландского пейзажа являются овцы. Именно они главные жители островов — их численность в стране более чем в десять раз больше, чем людей. Надо ли говорить, что магазины забиты мясом высочайшего качества (нельзя сказать, что дешевым) и различными изделиями из овечьей шерсти. Именно овечку я привезла в качестве сувенира из этой страны. И хотя никаких дотаций со стороны государства фермеры не получают, заброшенных земель мы не видели вообще. Многие местные предпочитают покупать продукты напрямую от фермеров

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Считается, что Новая Зеландия не отличается разнообразием архитектуры. Однако в каждом городе находилось, что посмотреть. Построенная в 30-е годы прошлого века ратуша считается одним из красивейших зданий страны. Не могли мы пройти и мимо Болдуин-стрит, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая крутая улица в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. На ней любят тренироваться велосипедисты

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Новая Зеландия — самая экологичная страна мира. В ней первой в мире был введен углеродный налог, а к 2020 году она должна стать первой в мире страной, имеющей нейтральный баланс выброса углерода в атмосферу. Четверть площади страны занимают нацпарки, заповедники и природные территории, а на дорогах на Южном острове то и дело появляются таблички «panoramicroad» или «scenicroad». Водопроводная вода в Крайстчерче считается одной из самых лучших в мире. В трекинги по горам и нацпаркам мы воду с собой не брали — пили из рек

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Туристов из России в Новой Зеландии практически нет. Дорого и далеко. Из-за территориальной близости больше всего туристов из Австралии, с каждым годом увеличивается турпоток из Китая (впрочем, как и в другие страны мира). Однако ни о какой толчее на Южном острове говорить не приходится. Мы ездили по практически пустым дорогам

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Валуны Моераки, которые можно увидеть на пляже Коекохе Южного острова — одна из целей любителей необычного и загадочного. На полоске дикого пляжа всего в 300 метров разбросаны сотни огромных круглых камней. Некоторые «шары» диаметром более двух метров, при этом часть лежат на пляже, другие — в море. Маори считают, что валуны Моераки это ни что иное, как окаменевшие тыква, картофель, корзины с едой, которые высыпались на берег после крушения мифического каноэ. Сторонники параномального считают, что валуны это внеземные капсулы, оставленные пришельцами. Ну а ученые считают, что на формирование каждого из валунов Моераки, ушло 4—5,5 млн лет и основная их часть формировалась вблизи поверхности морского дна из черной глины и морской грязи

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

На Южном острове основной транспорт — автомобильный. Из-за этого порой возникают серьезные проблемы. Мы попали на острове в сильнейший циклон, в результате которого был разрушен один из главных мостов. Юго-западная часть острова, где у нас был запланирован осмотр ледников, оказалась отрезанной. Из-за этого нам пришлось полностью изменить намеченный маршрут, возвращаться в Крайстчерч на восточный берег и передвигаться вдоль него. Из-за проведенного за рулем дня наш друг на въезде в город не заметил знак ограничения скорости. За нами тут же поехала полиция, остановила, и мы приготовились к штрафу в $180. Однако после нашего эмоционального рассказа про то, в какой мы коллапс попали (размытый мост и что с ним делать был главной темой в местных радийных новостях), полиция не только не оштрафовала, но и показала нам дорогу, велев ехать за ними… Железная дорога на восточной части острова есть, но грузовой поезд «Киви» за все время мы увидели лишь единожды, а пассажирские поезда отменены

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Некоторые думают, что раз Новая Зеландия расположена рядом с Австралией — это тропическая страна. На самом деле, как любят говорить местные, это нечто среднее между Австралией и Канадой по климату, и жалуются, что шорты можно носить только шесть месяцев в году, хотя особо закаленные носят их круглый год. Осадков здесь меньше, а солнца больше, чем в Великобритании. Но многие имеют в домах осушители воздуха

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Южный остров Новой Зеландии — это ледники, фьорды, пляжи в стиле «Баунти», эндемические животные и туземные племена. Едва ли в какой еще стране можно увидеть микст всего, что есть в мире

Фото: Коммерсантъ / Мария-Луиза Тирмастэ  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все