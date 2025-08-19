Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как экстремал прыгнул с высоты 39 км в 2012 году, а также о его гибели в июле текущего года.

Бейсджампинг — опаснейший вид спорта, где участники прыгают с парашютом с различных объектов — мостов, телевышек или просто со скал. Но Феликс Баумгартнер, который занимался этим видом всю жизнь, решил подняться гораздо выше. В 2012 году австриец прыгнул с высоты 39 км. Конечно, на нем был специальный скафандр, но даже ученые, которые готовили экстремала к этому безумию, не понимали, что произойдет с человеческим организмом при таких нагрузках.

Как всегда бывает в подобных случаях, техника начала подводить, и спортсмен несколько раз чуть не погиб во время спуска, но обошлось. Хотя Феликс провел в свободном падении почти пять минут и достиг невероятной скорости 1342 км/ч. Он покорил звуковой барьер без использования каких-либо летательных аппаратов — это первый случай в истории человечества. Резонанс, конечно, был невероятный. За прыжком Баумгартнера в прямом эфире следило почти 10 млн человек, что также стало рекордом. Но самое главное, что исследование организма спортсмена позволило ученым проектировать новые варианты систем катапультирования, которые работают на больших высотах.

Конечно же, рекорд Баумгартнера продержался недолго — его побили уже через два года. Вице-президент компании Google Алан Юстас прыгнул с высоты более 41 км, но ажиотажа вокруг прыжка уже не было. Что же касается Феликса Баумгартнера, то он продолжил ловить адреналин в разных экстремальных видах, пока не погиб в июле этого года, упав на параплане в бассейн отеля в Италии. Врачи потом сказали, что сердце спортсмена остановилось, когда он находился в воздухе. Ему было 56 лет. Он был в прекрасной физической форме, но организм, который десятки лет испытывали на прочность, выдержать очередную проверку не смог. Сам Феликс не раз говорил: «Предел есть у всех, но не всех он устраивает».

Владимир Осипов