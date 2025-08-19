На строительство дома в уфимской Черниковке потратят до 1 млрд рублей

АО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительный комитет» Уфы (ИСК Уфы) на конкурсе 22 августа планирует выбрать генподрядчика строительства 25-этажного дома с паркингом в квартале улиц Интернациональной, Ульяновых, Нежинской и Победы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,1 млрд руб.

Работы необходимо провести до ноября 2027 года.

На первом этаже дома будут располагаться офисы, со второго по 25-й — 292 квартиры, в том числе 194 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 25 трехкомнатных.

Всего в квартале планируется строительство трех домов от 18 до 26 этажей на 900 квартир и семиэтажный паркинг на 405 машиномест.

Майя Иванова