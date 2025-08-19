АКОРТ: минимальная стоимость набора школьных товаров снизилась на 18%

Минимальная стоимость необходимого набора школьных товаров в крупных торговых сетях снизилась в среднем на 18% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в пресс-релизе.

Базовая стоимость набора товаров для школы в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5228 руб. для мальчика и 4768 руб. для девочки. В чек входят набор канцтоваров, школьная форма, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак, отмечается в публикации.

Согласно пресс-релизу, покупать товары для школы выгоднее в торговых сетях. Стоимость комплекта там оказалась в три раза ниже, чем в среднем по стране, сообщает АКОРТ со ссылкой на данные платформы «Чек Индекс».

В прошлом году минимальная стоимость набора школьных товаров была выше на 16% для мальчика (6254 руб.) и на 20% для девочки (6006 руб.). Сильнее всего за год упали цены на одежду: минимальная стоимость брюк из хлопка для мальчика снизилась на 38%, до 850 руб., хлопковой рубашки — на 45%, до 624 руб. Базовая цена блузки из хлопка для девочки упала на 67%, до 574 руб., юбки — на 63%, до 623 руб.