В Уфе до 31 октября будут ремонтировать путепровод на въезде в Дему

С 20 августа по 31 октября дорожники отремонтируют путепровод на трассе М-5 на въезде в Демский район Уфы, сообщила пресс-служба минтранса Башкирии.

«Для того, чтобы сократить сроки выполнения ремонта, дорожники будут работать круглосуточно»,— отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

ФКУ «Приуралье» планирует «перепустить движение транспортных средств по сооружению»: во время ремонта водители смогут передвигаться по четырем полосам на левой стороне путепровода, отметили в министерстве.

Олег Вахитов