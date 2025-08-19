В Оренбуржье за семь месяцев ввели в эксплуатацию 722 тысячи квадратных м жилья

С января по июль этого года в Оренбургской области сдали в эксплуатацию 722 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 5% меньше, чем за те же месяцы прошлого года. Соответствующие данные опубликовала единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большая часть введенного жилья приходиться на индивидуальные жилдые дома — 578 тыс. кв. м. Отставание от результата за аналогичный период прошлого года составляет 6%. В многоквартирных домах сдали 144 тыс. кв. м, что на 2% больше, чем в январе — июле 2024 года.

Именно в июле на территории региона ввели в эксплуатацию 108 тыс. кв. м жилья (-8% по сравнению с июлем 2024 года).

Руфия Кутляева