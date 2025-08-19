Умер председатель правления Ярославского отделения Российского детского фонда

Председатель правления Ярославского отделения Российского детского фонда Сергей Овчинников скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщили в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Сергей Овчинников работал во время Великой Отечественной войны помощником мастера ярославской шерстопрядильной фабрики, после войны находился на комсомольской работе. Он занимал руководящие должности в органах власти Ярославля и Кирова. В 1975 году был избран председателем Ярославского облисполкома.

«При его активном участии Ярославль преображался: был построен ТЮЗ, театральный институт, Дом художника, множество домов культуры и клубов, областная больница и множество других объектов культуры и социальной сферы»,— рассказали в фонде.

Областное отделение Российского детского фонда возглавил в 1988 году. Коллеги отмечали его трудолюбие, честность, скромность и при этом принципиальность. Главной наградой для себя он считал звание «Рыцарь детства» от Детского фонда.

«Сегодня прощаемся с Сергеем Овчинниковым. Он был человеком-легендой. Сергей Николаевич остался в памяти жителей региона и будет навсегда в сердцах тех, кому помогал и кто знал его лично. Светлая память»,— написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Алла Чижова