Фарма в поиске «третьего лишнего»

Трансформация отечественной фармацевтики в инновационный сценарий — «экзистенциальная задача» Минздрава. Об этом в ходе одной из сессий о развитии фармотрасли в России заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. По его словам, в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» до 2030 года выделят 37 млрд рублей на разработку новых медицинских технологий, изделий и лекарственных препаратов. Сейчас фармацевтический кластер Санкт-Петербурга — один из крупнейших и динамично развивающихся в России. «Review. Северо-Запад» пообщался с представителями крупнейших производителей отрасли и выяснил, что мешает их инновационному сценарию развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге работает 24 крупных фармпредприятия, которые производят более 460 лекарств и субстанций, из них примерно половина — жизненно важные

Индексация расходов за счет цен

С 2023 года потребление на рынке лекарственных препаратов в Петербурге выросло на 11%. По данным маркетингового агентства DSM Group, по состоянию на первое полугодие 2025 года объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в регионе составляет 74 млрд рублей, из них на аптечный сегмент приходится 44,5 млрд (на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в структуре приходится 54%). Как отмечают аналитики, аптечный сегмент растет за счет ценовых факторов: на это влияют инфляция и смещение спроса в сторону дорогих лекарств.

Так, по данным DSM Group, средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне стала выше на 1% по сравнению с маем и составила 422,2 рубля в среднем показателе. Объем коммерческого рынка лекарств по итогам первого полугодия 2025 года в рублевом эквиваленте увеличился на 10,3% относительно аналогичного периода 2024 года. Совокупно за шесть месяцев потребление лекарственных средств через аптеки в Петербурге достигло 87,6 млн упаковок, что на 2% меньше, чем за такой же период в 2024 году.

Как отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, на цены влияют прежде всего стоимость сырья (фармсубстанций и вспомогательных веществ), комплектующие для производства лекарственной формы и упаковки (фольга, пленка, картон и т. п.). «На фармрынке в абсолютном большинстве случаев цены растут по причине необходимости индексировать расходы на производственный процесс,— поясняет господин Беспалов.— Если компания не может по каким-то причинам поднять цены, ей приходится прекращать производство конкретного препарата, если у него десяток аналогов, проблемы никто может и не заметить, а если выпадает крупный производитель или даже одна-две компании из трех-четырех — это уже проблема, которая чревата дефицитом. Так что как ни парадоксально, но возможность проиндексировать цены в таких случаях скорее благо и для бизнеса, и для потребителя, поскольку подорожавший препарат — это хоть и неприятно, но все-таки лучше, чем вообще его отсутствие».

При этом, по словам аналитика, с точки зрения ценообразования ситуация на рынке лекарственных препаратов сейчас стабилизируется: если исходить из общей макроэкономической ситуации и регуляторики, оснований для дальнейшего роста цен нет.

Госсектор как драйвер роста

Согласно последним данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, в фармацевтическом кластере региона работает 24 крупных фармпредприятия, которые производят более 460 лекарств и субстанций, из них примерно половина — жизненно важные.

По итогам 2024 года, производство фармацевтического рынка Петербурга составила 169,9 млрд рублей и 358,1 млн упаковок в стоимостном и натуральном выражении. Доля отечественных лекарственных препаратов достигла 59,8% в натуральном выражении.

В первом полугодии 2025 года, отмечают аналитики из DSM Group, емкость фармрынка сильнее всего росла в сегменте госзакупок. Прирост поставок лекарственных препаратов по Петербургу за счет госфинансирования составил в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 16% (29,5 млрд рублей). Изменение тренда связано с реализацией контрактов, которые были заключены в конце 2024 года, поясняют в DSM Group.

В целом же структура рынка лекарственных препаратов (в рублевом эквиваленте по Петербургу) распределена таким образом, что на аптечный сегмент приходится 60%, остальные 40% — потребление госсектором.

Наиболее крупными фармацевтическими компаниями на территории Петербурга остаются «Биокад», «НТФФ "Полисан"», «Герофарм», «Вертекс», «Активный компонент», «Солофарм», «Самсон-Мед», «Новартис», «Фармасинтез-Норд», «Цитомед».

Фармацевтический суверенитет

В топ-15 компаний по положительной динамике по объему производства, согласно статистике DSM Group, лидирующую позицию занимает ООО «Герофарм» (прирост в рублевом эквиваленте — 162%), у которого завод располагается в Пушкине. Как сообщили «Review. Северо-Запад» в пресс-службе компании, за 2024 год их выручка достигла 19,1 млрд рублей, что на 40% превышает показатели 2023 года.

По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» Дмитрия Нахамчена, стратегия их развития сосредоточена на создании инновационных препаратов. Сейчас в научно-исследовательском центре компании активно работают над четырьмя оригинальными разработками, среди которых инновационный инсулин с недельным профилем действия. Только на клинические исследования препарата компания инвестирует более 1 млрд рублей.

Улучшила показатели по итогам полугодия и фармацевтическая компания «Вертекс», инновационно-производственный комплекс которой располагается в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Как сообщили в пресс-службе компании, за шесть месяцев этого года показатель их выручки вырос на 13% относительно первого полугодия 2024 года, составив более 12 млрд рублей без НДС. Прошлогоднее значение — свыше 10,6 млрд рублей. С начала года производитель включил в портфель половину из 30 запланированных к вводу в ассортимент на этот год новых позиций продукции. В июне этого года «Вертекс» вышел на рынок Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, поставив первую партию продукции в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

В компании «Активный компонент» рассказали, что реализуют крупный инвестпроект стоимостью 3,8 млрд рублей по строительству нового производственного комплекса (запуск запланирован на первый квартал 2026 года) и модернизации действующего производства. Новый комплекс будет выпускать стратегически важные активные фармсубстанции для лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям и входящих в перечень ЖНВЛП. Эти высокоактивные субстанции используются для изготовления препаратов для борьбы с онкологией и медикаментов, применяемых при трансплантации органов, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

Почти все лекарственные средства, выпускаемые компанией «Биокад», в основном закупаются в государственном секторе, общая доля продаваемых в розницу лекарств составляет менее 2%. Как сообщила пресс-служба производителя, за 2024 год компания вложила в развитие и разработку препаратов более 13 млрд рублей. Препараты этого фармпроизводителя предназначены для терапии онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний. Продуктовый портфель компании состоит из 68 лекарственных препаратов, из которых 13 — оригинальные, 23 — биологические. Более 40 продуктов сейчас находятся на разных стадиях разработки.

В компании ведутся клинические исследования генотерапевтических препаратов, а также инновационных препаратов на основе моноклональных антител. Это и оригинальные молекулы, и биоаналоги, и воспроизведенные препараты. Как заявили в пресс-службе компании, «широкий портфель позволяет обеспечивать потребности российской системы здравоохранения комплексно, снижая уровень зависимости от импорта».

Кешбэк за успех

Согласно мировой статистике, которую во время сессии по развитию фармотрасли на ПМЭФ привела заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжаева, от первой фазы клинического исследования до обращения на рынке доходит менее 14% лекарственных препаратов. При этом жизненный цикл от исследования до вывода препарата на рынок занимает семь-десять лет. Еще пять-шесть лет длится продвижение продукта и переключение медицинского сообщества с давно понятных и проверенных лекарств на работу с новым препаратом для назначения пациентам, добавляют в «Вертексе».

В целом, как отмечают участники рынка, текущие условия в стране пока не способствуют инновационному развитию фармотрасли. Для компаний, которые занимаются выведением новых препаратов на рынок, главными мерами стимулирования являются возможность привлечения финансирования, с одной стороны, а с другой — упрощение административных процедур и общая ориентация отрасли на инновационные препараты. Сейчас же ориентир смещен в сторону замещения существующей терапии более дешевыми аналогами, говорит господин Беспалов.

«Сейчас ведется активная работа заинтересованных федеральных властей над механизмом поиска биомишеней. Она открывает перед нами уникальные возможности для развития инновационной фармацевтики. Однако, чтобы эти возможности реализовались в полной мере, необходимо вести работу по нескольким направлениям одновременно: не только внедрять передовые научные методы, но и создавать эффективные меры поддержки, которые позволят ускорить выход инновационных лекарств на рынок. Наша задача — сократить срок от создания нового препарата до его появления у пациента до трех-пяти лет. Это позволит значительно быстрее обеспечивать пациентов необходимыми современными средствами, при этом сохраняя высокие стандарты безопасности и эффективности,— подчеркивает господин Нахамчен.— Одним из ключевых инструментов в этом процессе становится развитие и регулирование математического моделирования молекул. Этот метод позволяет не только сокращать сроки и затраты на разработку, но и принимать обоснованные решения на каждом этапе — от выбора биомишеней до оптимального сочетания фармакологических свойств молекул».

Ускорит регистрацию инновационных препаратов в России, по мнению спикера, внедрение механизма «кешбэка за успех» — возврата части затрат на доклинические и клинические исследования после получения регистрационного удостоверения. Это напрямую мотивирует компании доводить свои разработки до успешного завершения.

Также представитель «Герофарма» обозначает значимость грантовой поддержки перспективных научных исследований, принцип которой надо менять в сторону медицинской значимости. Существенным нововведением может стать ускоренная регистрация нелокализованных международных непатентованных наименований (МНН) в России, если патентообладатель не подал заявку на регистрацию в течение шести месяцев с даты выдачи патента. Это позволит российским компаниям получить неисключительную лицензию и быстрее обеспечивать пациентов необходимыми препаратами.

«Инновационный путь фармотрасли на Северо-Западе, как и в России, сталкивается с забюрократизированностью процесса,— комментирует президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.— Что касается признания производителем лекарственных средств, то для этого мы в апреле этого года подали заявку в Минпромторг, сейчас она находится на согласовании. Хотелось бы, чтобы получить гранты, которые фармотрасли очень нужны, было проще. Еще один вызов для фармацевтической промышленности — инвестпривлекательность. К сожалению, пока российская площадка не дает больше преимуществ, чем зарубежная».

Помимо этого, как подчеркнул спикер, представители отрасли все еще ждут внедрения преференции «второй лишний». Это механизм, который с 2025 года должен применяться для государственных закупок медикаментов. Он направлен на поддержку отечественных производителей и предполагает, что при наличии заявки от российского поставщика зарубежные препараты будут исключены из конкурсного отбора.

«Это важный стимул для производства препаратов полного цикла — из российских фармсубстанций. Напомню, ни один инновационный препарат невозможно создать без собственной фармсубстанции, поэтому поддержка производства полного цикла имеет решающее значение,— поясняет господин Семенов.— К сожалению, преференция "второй лишний" пока не запущена. Ее запуск несколько раз сдвигался, и сейчас речь идет о январе 2026 года. Российские производители очень ждут, когда "второй лишний" заработает. Важнейшее значение также имеет перечень СЗЛС, на который эта преференция будет распространяться. Если этот список будет небольшим, то и инвестстимулов будет немного».

Ксения Ахметжанова