В иске отказано

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск прокуратуры к ООО «Строительная Компания Рекорд» о возмещении экологического ущерба на 634 млн руб. Ведомство требовало от организации провести рекультивацию земельных участков или выплатить компенсацию государству. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исковым требованиям, компания должна была в течение шести месяцев разработать проект восстановления земель и начать рекультивацию двух участков. При невыполнении условий организация обязывалась перечислить 634 млн руб. в федеральный бюджет.

Представитель прокуратуры заявил в суде, что организация разместила отвалы размываемых грунтов и навалы производственных отходов при возведении многоквартирного дома. Выездная проверка прокуратуры Предгорного района совместно с филиалом ФГБУ ЦЛАТИ по ЮФО показала нарушения земельного и водного законодательства в мае 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК Рекорд» зарегистрировано в 2012 году в станице Ессентукская Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Елизавета Гюрджиева. Уставный капитал общества — 2,5 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 306,9 млн руб., убыток — 14,6 млн руб.

Компания разместила отвалы грунтов и отходы на участке в хуторе Новая Пролетарка рядом с федеральной рекой Подкумок. Лабораторные исследования установили, что отобранные отходы относятся к пятому классу опасности. Прокуратура зафиксировала самовольное занятие земельного участка посредством размещения грунтовой насыпи площадью около 99 кв. м и высотой от двух до пяти метров.

В отношении компании выносились постановления о привлечении к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка и использование земель не по назначению. Управление Росреестра по Ставропольскому краю 21 июля 2021 года признало общество виновным в самовольном занятии участка площадью 99 кв. м.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края 9 августа 2021 года признало общество виновным в использовании прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в прокуратуру расчет размера вреда, причиненного почвам в результате размещения отходов. Согласно расчету, общий размер ущерба составил 634,4 млн руб.

Однако суд отказал в удовлетворении иска, исходя из недоказанности причинно-следственной связи между загрязнением почвы на земельных участках ориентировочной площадью 4 871,3 кв. м и действиями ответчика. Спорный земельный участок обществу не принадлежит и находится в аренде у гражданина Юрия Танова для ведения личного подсобного хозяйства.

Использование земельного участка осуществлялось ответчиком на основании разрешений на строительство, выданных администрацией Предгорного муниципального округа 8 июня 2021 года. Суд решил, что деятельность ответчика, связанная с проведением строительных работ, являлась правомерной, а негативных последствий действий застройщика при рассмотрении дела не установлено.

Проверка показала, что предельные значения загрязнения почв находятся в допустимых значениях. Установить причину загрязнения не представляется возможным, поскольку на земельном участке отсутствуют видимые источники загрязнения.

«Разработка проекта рекультивации не представляется возможной, поскольку в соответствии с Правилами проведения рекультивации, а также в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 невозможно определить ни одно из направлений рекультивации, поскольку выбор одного из направлений рекультивации приведет к невозможности использовать земельный участок по целевому назначению. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что земельный участок не нуждаются в проведении рекультивации»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян