«Евраз ЗСМК» запустил проект по сухому вывозу отходов за 900 млн рублей

На углеобогатительном цехе «Евраз ЗСМК» (входит в холдинг «Евраз») запущен проект по сухому вывозу отходов, образующихся при обогащении угля. В состав нового комплекса входят грохоты для обезвоживания, конвейеры для транспортировки отходов, площадки для складирования фабриката и дробильно-сортировочная установка. Объем инвестиций составил около 900 млн руб., сообщил председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

Из обезвоженной породы предприятие получает три фракции стройматериала — мелкая крошка до 20 мм, средний размер 20-70 мм и крупный до 150 мм. Бывший шлам будет использован для рекультивации земли на территории комбината на площади 1,9 га. Кроме того, его можно применять в качестве заполнителя для бетона, при производства керамических и теплоизоляционных изделий.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре прошлого года в «Евраз ЗСМК» сообщили, что в 2025-2026 годах компания намерена нарастить добычу руды до 8,4 млн тонн в год. Для этого на шахтах «Таштагольская» и «Шерегешская» будут реализованы инвестпроекты, предполагающие модернизацию производства и увеличение мощностей.

Александра Стрелкова