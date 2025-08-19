В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы

На территории Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 20 августа. В регионе вновь прогнозируют грозу с обильными осадками. Информация об этом размещена на сайте челябинского гидрометцентра.

Ночью и днем 20 августа в Челябинской области вместе с ливнем может пойти град. При грозах порывы ветра могут достигать до 25 м/с. Ночью температура воздуха составит +10-15°C, а днем — +17-22°C.

Кроме того, 20-22 августа после обильных осадков в реках Челябинской области может подняться уровень воды.