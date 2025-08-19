В Кабардино-Балкарии селекционеры протестировали 3 тысячи гибридов кукурузы

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии состоялось рабочее совещание по продвижению отечественных семян кукурузы с участием более сорока представителей филиалов «Россельхозцентра». Об этом сообщила пресс-служба филиала.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, мероприятие состоялось в ООО «ССЦ Отбор», которое в сезоне 2024-2025 годов реализовало 91 тыс. посевных единиц семян кукурузы. В питомнике сельхозпредприятия ежегодно высевается и оценивается по различным хозяйственным признакам более 3 тыс. гибридов.

Участники ознакомились с работой современного завода по приемке початков кукурузы, их сушке, обработке, калибровке, протравливанию, упаковке и складированию готовой продукции.

«В ходе мероприятия, специалисты осмотрели процесс уборки початков новой машиной завода "Гомсельмаш" белорусского производства. На демонстрационном участке высеяно 89 гибридов кукурузы различной селекции, включая 52 гибрида ООО "ССЦ Отбор". Из них 28 являются новыми и проходят испытания»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

Валентина Любашенко