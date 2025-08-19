В Кургане продлили этап опрессовки тепломагистрали «Север-2»

Курганская генерирующая компания (КГК) продолжает гидравлические испытания и ремонт тепловой магистрали «Север-2». Запуск горячего водоснабжения в Северном районе и в домах по улицам Дзержинского, Некрасова и проспекту Машиностроителей перенесли на 15 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Причинами продления опрессовки стали новые выявленные дефекты на сетях. Так, последний обнаружили по улице Губанова на участке тепломагистрали от насосной до торгового центра «Кировский». Кроме того, ремонты осложняют подтопления каналов, поскольку откачка воды занимает несколько дней и замедляет процесс.

Следующий этап испытаний проведут 20 и 21 августа с 9:00 до 18:00 на участке по улицам Октябрьская, Панфилова, Отдыха до насосной в районе Дома культуры имени Максима Горького. Ранее здесь уже устранили три дефекта. Из-за повышенного давления во время проверки сетей возможны выбросы фонтана воды и деталей труб. В КГК рекомендуют не подходить близко к трубопроводам и местам проведения работ, в том числе не парковать рядом автомобили.

Виталина Ярховска